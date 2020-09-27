Corinthians empata com o Atlético-MG pelo Brasileirão sub-20

Crédito: Fabricio Almeida/Atlético-MG

Na manhã deste domingo, o Corinthians entrou em campo pela segunda rodada do Brasileirão sub-20. No estádio SESC Alterosas, em Belo Horizonte, o Timão empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, gol do atacante Cauê.Sob comando de Carlos Leiria, já que Dyego Coelho está com os profissionais, o Corinthians foi a campo com Guilherme Pezão; Léo Paraiso, Richard Caimmy e Belezi; Du Queiroz, Daniel Marcos, Lucas Pires, Matheus Araujo, Vitinho, Adson; Cauê. Entre os suplentes estiveram os seguintes nomes: Yago, Alemão, Júlio, Luiz Mandaca, Bryan, Antony, Riquelme, Felipe e Richard.

Na primeira etapa, a equipe mineira começou levando mais perigo à defesa do Timão. Após desencontro entre jogadores da linha de zaga, o goleiro Guilherme foi obrigado a fazer uma defesa difícil logo aos três minutos de jogo.Aos dez minutos veio a resposta do clube paulista. Em seu primeiro ataque, após roubada de bola na zona intermediária, cruzamento de Matheus Araujo, o centroavante Cauê aproveitou bem antecipando o zagueiro, e fez de cabeça o primeiro gol para o Corinthians, abrindo o placar do duelo.

Minutos depois, o Timão pressionou mais uma vez com perigo, dessa vez pela esquerda. O lateral Lucas Pires carregou até a linha de fundo e cruzou para Cauê, mas a bola bateu na zaga e saiu pela linha de fundo.

Mantendo o ataque constante, dessa vez pela direita, Daniel Marcos avançou, cruzou rasteiro e a bola passou por toda a zaga adversária, por Cauê e por Lucas Pires, antes de sair pela linha de fundo.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Lucas Pires faz lançamento para Adson, que dominou e chutou para uma boa defesa do goleiro adversário.

Logo com um minuto de jogo, Du Queiroz fez lançamento do setor defensivo para Adson ficar cara a cara com o goleiro, o árbitro da partida marcou impedimento no lance. Aos 12 minutos a zaga alvinegra de Parque São Jorge cometeu pênalti e na cobrança, o Atlético-MG empatou a partida.

Com 25 minutos da etapa final, o técnico Carlos Leiria faz as primeiras substituições do Timãozinho, Richard, Felipe e Luiz Mandaca entraram nas vagas de Matheus Araujo, Adson e Cauê, respectivamente.

Sob forte calor, a partida ficou mais disputada no setor de meio-campo com muito toque de bola e poucas chances de finalização para as duas equipes.