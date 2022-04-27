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futebol

Corinthians emite nota de repúdio após ato racista de torcedor do Boca e agradece à Polícia Militar

Torcedor do Boca Juniors foi indiciado por injúria racial após a vitória do Timão na Libertadores...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 01:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 01:17
Horas após a vitória do Corinthians contra o Boca Juniors por 2 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, na Neo Química Arena, o clube brasileiro emitiu nota em relação ao ato racista de um torcedor do Boca.> GALERIA - Maycon brilha em vitória do Timão contra o Boca; veja notas
No comunicado, o Timão afirmou que o indivíduo que imitava um macaco no setor Sul da Arena foi conduzido para o Departamento de Operações Estratégicas da Polícia Civil, onde foi indiciado por injúria racial – artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians na Libertadores
Através da nota, o clube mostrou o seu repudio para todo e qualquer ato de racismo e discriminação, e agradeceu à Polícia Militar pela eficiência no apoio prestado. O Corinthians disse que casos como esses reforçam a importância da luta por um futebol sem ódio.
Na última sexta-feira (22), o alvinegro paulista adotou um "apagão" em suas redes sociais, e cortou a comunicação com a imprensa durante 72 horas, para colocar em debate e combater a violência no meio de futebol, bem como as fake news.
> GUIA - Tudo sobre o Corinthians na Libertadores
VEJA NA ÍNTEGRA COMUNICADO EMITIDO PELO CORINTHIANS
"O Sport Club Corinthians Paulista informa que o torcedor do Boca Juniors denunciado por torcedores do Corinthians por fazer gestos racistas à torcida do Timão –ele imitava um macaco no setor Sul da Neo Química Arena – foi detido e encaminhado ao Posto de Comando da PM do estádio.
Posteriormente, o torcedor foi conduzido para o Departamento De Operações Estratégicas da Polícia Civil, onde foi indiciado por injúria racial – artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal.
O Corinthians repudia todo e qualquer ato de racismo e discriminação e agradece à Polícia Militar pela eficiência no apoio prestado. Esse fato só reforça a importância de nossa luta por um futebol sem ódio."
Crédito: TorcedorsendodetidopelaPM(Foto:AlexSilva/LANCEPRESS!

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