Corinthians eleva média de idade do time 'ideal' com chegada de Paulinho

A contratação de Paulinho empolgou ainda mais a torcida do Corinthians, mas apesar disso, ainda há uma desconfiança em relação à montagem do time, por conta da faixa etária desses reforços recentes, tão sonhados pela Fiel. A preocupação é justa, já que, de fato, a média de idade da equipe titular ficará ainda mais alta com a chegada do camisa 15 e chegará perto dos 32 anos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Caso Sylvinho mantenha seu esquema atual e apenas adicione Paulinho (33) à equipe, o Timão terá nove dos 11 titulares com mais de 30 anos de idade. Cássio (34), Fagner (32), Gil (34), Fábio Santos (36), Willian (33), Renato Augusto (33), Giuliano (31) e Jô (34) são os outro oito "trintões" da possível formação. Os únicos abaixo dessa faixa etária são João Victor (23) e Róger Guedes (25).

Dessa forma, o time titular do Corinthians ficaria com uma média de idade de 31,64 anos, ou seja, quase 32, uma formação "trintona" como era de se esperar de uma escalação como nove jogadores acima dos 30 anos. Por essas e outras, há uma certa desconfiança quanto à manutenção de todos esses nomes juntos, como gostaria a torcida corintiana, que também se preocupa com isso.No entanto, há possibilidade de essa média de idade diminuir, caso Sylvinho opte por mudar o esquema e abra mão de algumas peças, como Jô. Nessa configuração, Róger Guedes seria colocado como "falso 9" e algum atleta mais novo seria levado a campo ou no ataque ou no setor de meio-campo. Gabriel (29), Cantillo (28), Gustavo Mosquito (24), Du Queiroz (21) e Gabriel Pereira (20) seriam as opções para conseguir redução etária e mudança no sistema.

Se o escolhido for Gabriel, o mais velho deles, a média de idade diminuiria pouco para 31,18 anos, mas em contrapartida ficaria com mais pegada no meio. Com Cantillo a situação seria parecida, caindo ligeiramente para 31,09 anos, enquanto a equipe ganharia qualidade no passe e na construção.

Com Du Queiroz, que vem sendo bem cotado pelo torcedor, a mudança teria mais impacto, diminuindo a média para 30,45 anos, e o time ganharia um jogador com capacidade para marcar e construir no meio-campo.

Se a opção for por incluir a juventude no ataque, seriam duas as alternativas: Gustavo Mosquito, com a média de idade diminuindo para 30,73 anos, e Gabriel Pereira, com a média de idade caindo para 30,63 anos (a menor dentre essas opções). Com um desses dois, a equipe ficaria mais veloz no ataque, algo que também preocupa a torcida, que tem a impressão de um time mais lento.

Obviamente outros atletas podem pintar, como Roni, que goza da admiração de Sylvinho, ou Richard, que teve seu retorno solicitado pela comissão técnica. Mas é certo que dificilmente a média de idade do time do Corinthians será baixa na temporada 2022. Com todos esses jogadores diferenciados acima dos 30 anos, será um grande desafio para o treinador reuni-los em uma equipe.