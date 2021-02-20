Corinthians e Vasco terá arbitragem Fifa; confira quem apitará o jogo

Crédito: CBF

O gaúcho Anderson Daronco foi o escolhido para comandar a arbitragem da partida entre Corinthians e Vasco, neste domingo (21), às 16h, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida é decisiva para ambas equipes, já que o Timão busca a última vaga na pré-Libertadores e o Cruz-Maltino luta contra o rebaixamento.

>> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximo jogos! O compromisso deste fim de semana será o de número 155 de Daronco pelo Brasileirão. O professor de educação física, que atualmente reside na cidade gaúcha de Santa Maria, apita os jogos da elite nacional desde 2011 e passou a integrar o quadro Fifa no fim de 2014.

Dentre as partidas apitadas por Daronco na Série A, em 22 o Timão esteve envolvido, com 12 vitórias, seis empates e quatro derrotas.

Anderson foi o árbitro da partida que confirmou o título brasileiro do Corinthians em 2015 justamente contra o Vasco. No dia 20 de novembro daquele ano, as equipes empataram em 1 a 1, no estádio de São Januário, o que confirmou matematicamente a conquista corintiana. Foi a única vez que Daronco trabalhou em um duelo entre Timão e Cruz-Maltino. ​​Nesta temporada, Anderson Daronco apitou dois jogos do time de Parque São Jorge. No primeiro, contra o Ceará, na quarta rodada, os corintianos foram derrotados por 2 a 1, no estádio do Castelão, em outubro, já no segundo, na mesma Neo Química Arena que receberá o embate deste domingo (21), o Timão venceu o Sport por 3 a 0, pela 31ª rodada do Brasileirão, já em janeiro de 2021.