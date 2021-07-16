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futebol

Corinthians e OneFootball firmam parceria para difundir conteúdos

Conteúdos divulgados pelo Timão serão direcionados para as plataformas da empresa...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 17:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2021 às 17:32
Crédito: Divulgação/Corinthians
Para alcançar mais de 85 milhões de pessoas por mês, o Corinthians firmou uma parceria com a OneFootball para distribuir conteúdos originais do Timão. Todo conteúdo publicado nas plataformas do clube serão distribuídos pelo aplicativo.Notícias, estatísticas, resultados ao vivo e tudo sobre o Time do Povo estarão disponpiveis mundialmente através de uma interface que pode ser personalizada com informações do Alvinegro.
Além disso, os torcedores corintianos cadastrados na plataforma também poderão ser notificados conforme haja novos conteúdos sobre o Timão, garantindo a visibilidade das postagens e a interação com os fãs.
- É com muito entusiasmo que o Corinthians dá este novo passo com a rede OneFootball, aumentando o alcance das notícias produzidas pelo clube num App que conta com mais de 1 milhão de corinthianos cadastrados. Nosso objetivo com esta parceria é ampliar nosso contato direto com esses usuários, informando-os em primeira mão do que acontece no clube e criando oportunidades poderosas para nossos patrocinadores. Bem-vinda, OneFootball – disse o Superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians, José Colagrosi.
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OneFootball Player
Com uma rede global com 110 mil editores premium, os vídeos da Corinthians TV seguirão sendo difundidos pela OneFootball Player (antiga Dugout), enriquecendo as produção da instituição.
Esses conteúdos são disponibilizados através do LANCE!, tanto na página inicial do clube no site, quanto nas notas.
Com 13 anos no mercado, a OneFootbal está disponível em 12 idiomas, sendo o aplicativo mais bem avaliado no mundo, Google e App Store.
No ano passado, a empesa comprou a Dugout e passou a ter grandes equipes da Europa, como Barcelona, Bayern de Munique, Chelsea, Juventus, Real Madrid, entre outras, se tornando acionistas.

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