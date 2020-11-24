Corinthians e Jô são condenados a pagar clube japonês em mais de R$ 18 milhões

Crédito: Jô foi condenado em ação movida pelo seu ex-clube (Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians recebeu uma má notícia na tarde desta terça-feira (24). O Timão e o atacante Jô perderam uma ação movida pelo Nagoya Grampus e ambos terão que indenizar o clube japonês em 3,4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 18,3 milhões na cotação atual).

A informação foi inicialmente publicada pelo Esporte Interativo e confirmada pela reportagem do LANCE!. Após a decisão ter saído, o clube alvinegro emitiu uma nota se posicionado sobre o assunto:

O Sport Club Corinthians Paulista recebeu na tarde desta terça- feira (24) o resultado da decisão que envolve o atleta Jô e seu ex-clube, Nagoya Grampus.O Clube tem dez dias para solicitar os fundamentos da decisão para a FIFA e assim tomar as providências necessárias.

Quem também se posicionou foi a assessoria de imprensa que cuida da carreira de Jô, que irá recorrer da condenação na Corte Arbitral do Esporte (CAS):

Com relação à ação que o Nagoya Grampus move na Câmara de Resolução de Disputas da FIFA contra o Corinthians e que envolve o jogador Jô, é preciso esclarecer:

- O resultado anunciado é em primeira instância e não há nada resolvido em definitivo - explica Breno Tannuri, advogado do atacante.