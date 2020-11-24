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futebol

Corinthians e Jô são condenados a pagar clube japonês em mais de R$ 18 milhões

A FIFA definiu que tanto o Timão como o jogador terão de pagar 3,4 milhões de dólares ao Nagoya Grampus, ex-clube de Jô. A decisão cabe recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS)...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 16:25

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 16:25

Crédito: Jô foi condenado em ação movida pelo seu ex-clube (Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians recebeu uma má notícia na tarde desta terça-feira (24). O Timão e o atacante Jô perderam uma ação movida pelo Nagoya Grampus e ambos terão que indenizar o clube japonês em 3,4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 18,3 milhões na cotação atual).
A informação foi inicialmente publicada pelo Esporte Interativo e confirmada pela reportagem do LANCE!. Após a decisão ter saído, o clube alvinegro emitiu uma nota se posicionado sobre o assunto:
O Sport Club Corinthians Paulista recebeu na tarde desta terça- feira (24) o resultado da decisão que envolve o atleta Jô e seu ex-clube, Nagoya Grampus.O Clube tem dez dias para solicitar os fundamentos da decisão para a FIFA e assim tomar as providências necessárias.
Quem também se posicionou foi a assessoria de imprensa que cuida da carreira de Jô, que irá recorrer da condenação na Corte Arbitral do Esporte (CAS):
Com relação à ação que o Nagoya Grampus move na Câmara de Resolução de Disputas da FIFA contra o Corinthians e que envolve o jogador Jô, é preciso esclarecer:
- O resultado anunciado é em primeira instância e não há nada resolvido em definitivo - explica Breno Tannuri, advogado do atacante.
O Nagoya Grampus argumenta ter havido abandono de emprego do atacante. Dessa forma, decidiram por suspender os pagamentos a ele a partir de abril, como também entraram com uma ação na Fifa pedindo uma indenização referente ao valor restante do contrato até dezembro.

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