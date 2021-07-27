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futebol

Corinthians e Fluminense ficam no empate pelo Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentaram nesta terça-feira, no Parque São Jorge e definiram o placar ainda no primeiro tempo. Yago marcou pelos cariocas e Leo Mana anotou pelos paulistas...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 18:42

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 18:42
Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians
Na tarde desta terça-feira, no Parque São Jorge, Corinthians e Fluminense empataram em 1 a 1, pela 8ª rodada do Brasileirão sub-20. Com gols de Yago, pelo clube carioca e de Leo Mana, pelo clube paulista, as equipes somaram um ponto na tabela do campeonato e seguem próximos na classificação.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Logo no começo do primeiro tempo, o Flu aproveitou um vacilo do zagueiro Belezi, do Timão e abriu o placar com Yago, que recebeu passe de Marcos Pedro e chegou batendo para colocar os cariocas em vantagem na Fazendinha.
Dali em diante, o Alvinegro passou a buscar o empate e teve duas boas chances antes de atingir o objetivo, aos 13 minutos, quando Mandaca roubou a bola no e tocou para Keven, que invadiu a área e cruzou para Leo Mana fazer o gol.As melhores chances do restantes do primeiro tempo foram do Corinthians, que acabou não conseguindo a virada graças ao bom desempenho do goleiro Thiago, que salvou o Fluminense em pelo menos três oportunidade.
Na segunda etapa, o cenário se inverteu e o Flu passou a ter mais chances de gol exigindo maior trabalho do goleiro Alan Gobetti, que ainda teve ajuda da trave para garantir o empate. O Timão chegou poucas vezes, mas não conseguiu concluir as jogadas, e levou raro perigo para a zaga adversária.
Com o empate, o Fluminense sobe duas posições na tabela indo para o 10º lugar, com 10 pontos, e o Corinthians permanece em 13º, com nove pontos. Ambos os times voltam a campo pelo Brasileirão sub-20 no próximo domingo, às 15h, pela 9ª rodada da competição nacional. Enquanto o Flu terá um clássico contra o Vasco, no Nivaldão, o Alvinegro vai até a Gávea enfrentar o Flamengo.

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