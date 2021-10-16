Corinthians é derrotado pelo Bahia na Arena Barueri e se despede da Copa Brasil de Futebol Master

O Corinthians foi eliminado na tarde deste sábado da Copa Brasil WLegends de Futebol Master. A queda na competição de veteranos foi confirmada após o time alvinegro ser derrotado por 2 a 1 para o Bahia, na Arena Barueri, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio, do qual o Palmeiras acabou também dando adeus após este resultado.No confronto com os corintianos, o Bahia saiu na frente com um gol de Marcelo Ramos no primeiro tempo e depois desperdiçou outras oportunidades de ampliar o placar nesta metade inicial do duelo.
Na etapa final, o Timão contou com a entrada de Elivelton em campo e conseguiu aumentar o seu volume ofensivo. E acabou chegando ao empate ao contar com um gol contra de Valdomiro.Como um empate eliminaria os dois times da competição, as duas equipes foram para o tudo ou nada nos últimos 15 minutos e o Bahia garantiu a sua vitória por meio de um gol de pênalti, cometido por Anderson Polga em Zé Carlos. Robert partiu para fazer a cobrança e acertou o canto do goleiro Gléguer, que caiu para o outro lado.
O resultado eliminou o Corinthians e por tabela o Palmeiras, que avançaria às quartas de final como líder do Grupo E em caso de empate entre Timão e Bahia. Horas mais cedo, o Verdão empatou por 1 a 1 com o Vitória, que acabou se classificando para a próxima fase do torneio, como líder do Grupo F, no qual anteriormente já havia conquistado um triunfo sobre o arquirrival Bahia.
O Tricolor de Aço, por sua vez, se classificou como líder do Grupo E ao derrotar o Corinthians, que teve como um dos seus ex-jogadores de destaque em campo Edílson Capetinha, atacante que defendeu o clube entre 1997 e 2000.
Com os resultados do dia, ficou definido que o Bahia terá pela frente nas quartas de final o vencedor do Grupo G, que conta com Grêmio e Goiás na briga por uma vaga. Já o Vitória vai encarar o líder da Chave H, posto que será disputado entre Internacional e Coritiba.
As quartas de final da Copa Brasil WLegends de Futebol Master contam com dois duelos já definidos: Botafogo x Vasco e Cruzeiro x Santos.
SOBRE A COMPETIÇÃO
A Copa Brasil WLegends 2021 é organizada pela World Legends, empresa que promove eventos de futebol master ao redor do mundo.
As quartas de final acontecerão de 30 de outubro a 20 de novembro, sempre com os jogos sendo realizados aos sábados. As semifinais estão marcadas para 27 de novembro e 4 de dezembro e a grande decisão acontece no dia 11 de dezembro, ainda com sedes indefinidas.
O torneio, que tem todos os seus jogos transmitidos pelo canal Sportv, conta com os ex-jogadores Somália, do Grêmio, e Maurinho, do Cruzeiro, como embaixadores.