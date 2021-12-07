Corinthians é denunciado no STJD por invasão de campo em clássico com o Santos

O Corinthians foi denunciado no STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) pela invasão de campo de um torcedor no clássico o Santos no dia 21 de novembro, na Neo Química Arena. A audiência está prevista para a próxima sexta-feira e, em caso de punição, a multa pode chegar a até R$ 100 mil.Em razão da invasão, o Timão foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê multa por "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto e invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo".Além desse episódio, o Alvinegro pode ser denunciado mais uma vez, já que no jogo seguinte, contra o Athletico, houve nova invasão, também relatada na súmula do jogo. Torcedores também entraram em campo após o duelo contra o Grêmio no último domingo, também na Neo Química Arena, mas o árbitro não comunicou o fato.