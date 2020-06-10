Corinthians é condenado a pagar R$ 14 milhões a Jucilei em 18 parcelas

Crédito: Tom Dib/Lancepress!

Os problemas financeiros do Corinthians parecem não ter fim. Desta vez o agravante vem de uma condenação na Justiça, em processo trabalhista movido pelo volante Jucilei, que deixou o clube em 2011. Na condenação, o jogador deverá receber R$ 14 milhões. A informação foi dada inicialmente pelo repórter João Paulo Capellanes, da Rádio Bandeirantes, e confirmada pelo LANCE!.

A ação foi movida por Jucilei em 2013, ainda na gestão Mário Gobbi. Os pedidos eram referentes ao período em que jogou no Timão, entre 2009 e 2011, e envolviam direito de imagem e valores de rescisão de contrato no ato de sua venda ao Anzhi-RUS, clube que pagou cerca de 10 milhões de euros, na época.

O despacho do processo, efetuado no início deste mês, não permite mais recursos ao Corinthians, ou seja, o clube terá de pagar os valores determinados na Justiça. No entanto, os R$ 14 milhões poderão de desembolsados de forma parcelada, em 18 vezes (R$ 778 mil cada uma), sendo que o primeiro pagamento terá de ser feito ainda neste mês de junho.