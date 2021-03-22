Corinthians é comunicado sobre possibilidade de jogar em Volta Redonda; entenda

A Federação Paulista de Futebol surpreendeu e comunicou o Corinthians na tarde desta segunda-feira (22) sobre a possibilidade do confronto entre Timão e Mirassol, válido pela quinta rodada do Campeonato Estadual de São Paulo, acontecer na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (23). Ainda que a entidade tenha anunciado na manhã desta segunda-feira, a paralisação do Paulistão até o dia 30 de março, quando está previsto o encerramento da fase emergencial de contenção em combate ao novo coronavírus, ela fez um acordo com a prefeitura do município carioca que permitiu a realização de uma rodada dupla da competição no estádio Raulino de Oliveira. Com isso, o time do Parque São Jorge atuaria às 19h, com o confronto entre São Bento e Palmeiras abrindo os trabalhos, às 15h,
A programação do Corinthians previa treinamento na parte da manhã, no CT Joaquim Grava, mas frente a possibilidade de jogar nesta terça-feira (23), o Departamento de Futebol do clube já monta a logística para entrar em campo, com a tendência de submeter o elenco relacionado à viagem ainda nesta noite.
Segundo o portal "Meu Timão", a comissão técnica corintiana, prevendo a confirmação da partida contra o Mirassol nesta terça-feira (23), inscreveu às pressas o lateral-esquerdo Fábio Santos para o Paulistão. O atleta ainda não estreou no torneio, pois se recuperava da Covid-19, tendo retornado aos gramados na última quarta-feira (17), na vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Salgueiro, de Pernambuco, pela primeira fase da Copa do Brasil.
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