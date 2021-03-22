Corinthians é comunicado sobre possibilidade de jogar em Volta Redonda; entenda

A Federação Paulista de Futebol surpreendeu e comunicou o Corinthians na tarde desta segunda-feira (22) sobre a possibilidade do confronto entre Timão e Mirassol, válido pela quinta rodada do Campeonato Estadual de São Paulo, acontecer na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (23). Ainda que a entidade tenha anunciado na manhã desta segunda-feira, a paralisação do Paulistão até o dia 30 de março, quando está previsto o encerramento da fase emergencial de contenção em combate ao novo coronavírus, ela fez um acordo com a prefeitura do município carioca que permitiu a realização de uma rodada dupla da competição no estádio Raulino de Oliveira. Com isso, o time do Parque São Jorge atuaria às 19h, com o confronto entre São Bento e Palmeiras abrindo os trabalhos, às 15h,