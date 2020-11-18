Corinthians e cervejaria anunciam término de acordo de patrocínio

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira o término do acordo de patrocínio com a cervejaria Estrella Galícia, que durava desde 2016. Segundo informações do GE, confirmadas pelo LANCE!, o rompimento aconteceu há dois meses e partiu da empresa, que continuará estampando seu logo nos espaços publicitários até dezembro deste ano. O acordo era de R$ 6 milhões anuais.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

A rescisão acontece pelo fato de o contrato ser válido até setembro de 2021 e ter sido encerrado um ano antes de seu término. O clube paulista exibia as marcas da bebida em seus uniformes de treino, placas no Centro de Treinamento e backdrops nas entrevistas. A legislação brasileira não permite marcas de bebidas alcoólicas nos uniformes de jogo.

Um dos principais pontos que causaram o encerramento do vínculo foi a crise provocada pela pandemia de coronavírus. De acordo com o GE, a cervejaria pagava um milhão de euros por ano ao Timão, o que na cotação atual significa pouco mais de R$ 6 milhões. Valor esse que também deve impactar no clube.

- A Estrella Galicia agradece o apoio dos torcedores, diretores, atletas e funcionários que fizeram parte desta incrível e histórica parceria. Em razão da pandemia de Covid-19, tivemos algumas mudanças em nossa área de patrocínios - explicou Fábio Rodrigues, diretor da Estrella Galicia na América Latina.