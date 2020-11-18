Corinthians e cervejaria anunciam término de acordo de patrocínio

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira o término do acordo de patrocínio com a cervejaria Estrella Galícia, que durava desde 2016. Segundo informações do GE, confirmadas pelo LANCE!, o rompimento aconteceu há dois meses e partiu da empresa, que continuará estampando seu logo nos espaços publicitários até dezembro deste ano. O acordo era de R$ 6 milhões anuais.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
A rescisão acontece pelo fato de o contrato ser válido até setembro de 2021 e ter sido encerrado um ano antes de seu término. O clube paulista exibia as marcas da bebida em seus uniformes de treino, placas no Centro de Treinamento e backdrops nas entrevistas. A legislação brasileira não permite marcas de bebidas alcoólicas nos uniformes de jogo.
Um dos principais pontos que causaram o encerramento do vínculo foi a crise provocada pela pandemia de coronavírus. De acordo com o GE, a cervejaria pagava um milhão de euros por ano ao Timão, o que na cotação atual significa pouco mais de R$ 6 milhões. Valor esse que também deve impactar no clube.
- A Estrella Galicia agradece o apoio dos torcedores, diretores, atletas e funcionários que fizeram parte desta incrível e histórica parceria. Em razão da pandemia de Covid-19, tivemos algumas mudanças em nossa área de patrocínios - explicou Fábio Rodrigues, diretor da Estrella Galicia na América Latina.
- Agradecemos o apoio da Estrella Galicia, uma cerveja de prestígio mundial que foi uma grande companheira do Corinthians nos últimos quatro anos vitoriosos. Esperamos que um dia as duas marcas possam se reencontrar no mesmo espírito do ótimo relacionamento que foi construído. As portas e os bares do Corinthians estarão sempre abertos à Estrella Galicia - declarou o presidente do clube, Andrés Sanchez.