Corinthians e Botafogo-SP se enfrentarão com uniformes especiais em homenagem a Sócrates

No dia em que Sócrates completaria 68 anos, o Corinthians, clube em que é ídolo, visita o Botafogo de Ribeirão Preto, equipe que revelou o jogador, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Por isso, as duas equipes farão uma série de homenagens durante a partida, com camisas que levarão patches exclusvisos com a hashtag 'Eterno Doutor' e um imagem ilustrativa de Sócrates de costas, vestindo a camisa 8 que o imortalizou. O Timão entrará em campo com a marca em preto, e o Pantera em branco.
Pelo Timão, o Doutor, apelido dado ao meia, que também era formado em medicina, fez 298 jogos e 172 gols, tendo se sagrado campeão paulista em 1979, 1981 e 1982, sendo um dos líderes da 'Demoracia Corinthiana', um dos maiores marcos da história do clube brasileiro, quando os principais atletas do Timão faziam oposição à Ditadura Militar (1964-1985).