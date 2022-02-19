Corinthians e Botafogo-SP se enfrentarão com uniformes especiais em homenagem a Sócrates

No dia em que Sócrates completaria 68 anos, o Corinthians, clube em que é ídolo, visita o Botafogo de Ribeirão Preto, equipe que revelou o jogador, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Por isso, as duas equipes farão uma série de homenagens durante a partida, com camisas que levarão patches exclusvisos com a hashtag 'Eterno Doutor' e um imagem ilustrativa de Sócrates de costas, vestindo a camisa 8 que o imortalizou. O Timão entrará em campo com a marca em preto, e o Pantera em branco.