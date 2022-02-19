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Corinthians e Botafogo-SP se enfrentarão com uniformes especiais em homenagem a Sócrates

Meia, que faleceu em 2011, mas completaria 68 anos neste sábado (19), foi revelado pelo Pantera e se tornou ídolo do Timão...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 17:35
No dia em que Sócrates completaria 68 anos, o Corinthians, clube em que é ídolo, visita o Botafogo de Ribeirão Preto, equipe que revelou o jogador, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Por isso, as duas equipes farão uma série de homenagens durante a partida, com camisas que levarão patches exclusvisos com a hashtag 'Eterno Doutor' e um imagem ilustrativa de Sócrates de costas, vestindo a camisa 8 que o imortalizou. O Timão entrará em campo com a marca em preto, e o Pantera em branco.
Pelo Timão, o Doutor, apelido dado ao meia, que também era formado em medicina, fez 298 jogos e 172 gols, tendo se sagrado campeão paulista em 1979, 1981 e 1982, sendo um dos líderes da 'Demoracia Corinthiana', um dos maiores marcos da história do clube brasileiro, quando os principais atletas do Timão faziam oposição à Ditadura Militar (1964-1985).
Crédito: CamisasespeciaisserãousadasporBotafogo-SPeCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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