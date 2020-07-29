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Corinthians e BMG negam envolvimento no encontro entre Marcelinho e Bolsonaro

Tanto clube quanto patrocinador se manifestarem por nota oficial informando que a reunião ocorreu por iniciativa única e exclusiva do ex-jogador, que levou a camisa...
LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 17:28

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 17:28

Crédito: Divulgação/Nike/BMG
Após as imagens amplamente divulgadas nas redes sociais do encontro entre Marcelinho Carioca e o presidente Jair Bolsonaro, o Corinthians e o Banco BMG, patrocinador máster do clube, se manifestaram por meio de nota oficial e negaram qualquer relação com a reunião desta quarta-feira, em que Bolsonaro e o Pé de Anjo vestiram a nova camisa do Timão e posaram para fotos e vídeos.A primeira manifestação veio do Corinthians, que afirmou que a ação partiu única e exclusivamente do ex-jogador e não teve nada a ver com a entrega da camisa. O clube também reforçou seu respeito a todas as correntes políticas.
Confira a nota do Corinthians:
"O Sport Club Corinthians Paulista torna público que não teve qualquer participação na iniciativa do ex-jogador Marcelinho Carioca, em Brasília. A entrega da camiseta nesta quarta, na Presidência da República, foi uma ação única e exclusiva do ex-atleta.
Cabe ressaltar que a nova camisa do clube, com o logotipo do patrocinador BMG em preto e branco, já havia sido amplamente divulgada em evento na Arena Corinthians em 11/7.
Em seguida foi a vez do Banco BMG, que mantém uma parceria pontual com Marcelinho Carioca para alguns eventos. O patrocinador máster do Timão esclareceu que não cedeu a camisa para o encontro e não tem relação com a reunião, tampouco com o tema abordado junto ao presidente do Brasil.
Confira a nota do BMG:
"O Banco BMG esclarece que o encontro particular entre o ex-atleta Marcelinho Carioca e o presidente Jair Bolsonaro não tem qualquer relação com a instituição.
A camisa oferecida pelo ex-jogador ao presidente não foi cedida pelo Banco, que também não possui ligação com qualquer tema abordado durante a reunião.
A instituição informa, também, que o vínculo com o ex-jogador foi formalizado tão somente para a participação dele em campanhas pontuais realizadas pelo Banco.
Cabe ressaltar que a campanha #BMGEmPretoEBranco continua e a camisa apresentada no vídeo também não possui nenhum vínculo com a ação"

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