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Corinthians e Bmg lançam campanha para investimento no alojamento das categorias de base

Iniciativa começa com a mudança do logo do Banco para a manga da camisa e está atrelada ao fortalecimento do time, com a abertura de contas dos torcedores do Timão...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 08:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na última quinta-feira, o Banco Bmg e a diretoria do Corinthians anunciaram uma nova campanha: a #FortaleceAi. O lançamento aconteceu na vitória por 3 a 0 do Timão sobre o Sport Huancayo pela Copa Sul-Americana.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Cazares já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
A ação associa a migração do logo do Banco, que vai para as mangas, ao apoio às iniciativas de fortalecimento do clube. Todo o valor arrecadado com a abertura de contas de torcedores durante 30 dias, a partir do lançamento da campanha, será investido na construção do alojamento da equipe de base.
- A parceria entre Bmg e Corinthians, iniciada em 2019, passa constantemente por um processo de transformação. Nesse novo momento, o logo do Bmg estará presente nas mangas das camisas dos nossos jogadores das equipes masculina e feminina, o que remete à força dos nossos atletas. Nessa fase, tanto o Banco quanto os nossos torcedores estarão engajados nesse grande movimento de abertura de contas, que resultará no investimento necessário para a construção do novo alojamento - comentou Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.Com a campanha, o Banco reforça o seu posicionamento de parceiro do clube e visa fortalecer ainda mais o crescimento do Corinthians e o desejo de seus torcedores verem o time cada ano mais vitorioso. Além disso, a mudança dos logos na camisa não altera os valores pagos pelas parcerias ao clube.
- Nos empenhamos para sempre ajudar o clube e para incluir os torcedores nessas ações. Dessa maneira, eles podem participar dos processos de evolução, sejam eles para o time profissional ou de base, que é o caso do proposto pela campanha #FortaleceAi - afirmou Ana Karina Bortoni, CEO do Bmg.
No início deste ano, com a chegada da Neo Química como patrocinadora máster do clube, ocupando o espaço mais nobre do uniforme corintiano, o Bmg passou a estampar a sua marca nas mangas camisa do Timão.

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