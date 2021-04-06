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futebol

Corinthians divulga programação semanal somente com treinos

Timão mostra não contar com um retorno do Paulistão antes do término da fase emergencial no estado de São Paulo e programou treinamentos para este período...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 08:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Embora clubes e Federação Paulista de Futebol trabalhem nos bastidores para retomar o Campeonato Paulista, a possibilidade de uma volta aos jogos nesta semana é tratada como remota, tanto é que o Corinthians divulgou sua programação semanal somente com treinos preparatórios e sem jogos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja 25 casos de atletas que aprontaram na quarentena
Claro que isso não significa que uma reviravolta não possa acontecer nos próximos dias, mas não é o que dirigentes e autoridades esperam. A possibilidade mais concreta atualmente é a liberação das partidas no estado a partir do dia 12 de abril, já que a fase emergencial irá até o dia 11, próximo domingo, e tende a ser prorrogada, mantendo a restrição das atividades.
A tentativa é que pelo menos o futebol possa ser retomado diante de um protocolo ainda mais rígido do que o anterior, mas enquanto isso não acontece, os clubes seguem sua preparação para quando os jogos puderem ser disputados em São Paulo. No Corinthians não é diferente e a comissão técnica aproveita o período para aperfeiçoar o elenco física, tática e tecnicamente.Na programação divulgada na última segunda-feira, há treinos previstos para todos os dias, sendo que nesta terça-feira eles serão em dois turnos: um pela manhã e outro na parte da tarde. De quinta até domingo, as atividades serão no período matutino, enquanto quarta-feira o trabalho será vespertino.
Vale lembrar que será a segunda semana consecutiva com esse formato de preparação, com a diferença que o elenco ganhou uma folga no domingo de Páscoa, algo que não está previsto para acontecer novamente neste domingo. A semana "cheia" é tratada como essencial para os rumos do clube e de alguns jogadores nesta temporada. Apesar de uma invencibilidade de nove jogos, o time tem recebido críticas pelo desempenho e pela falta de reforços.
Confira a programação completa do Corinthians nesta semana:
Terça-feira, 6/4Manhã e Tarde — Treino
Quarta-feira, 7/4Tarde — Treino
Quinta-feira, 8/4Manhã — Treino
Sexta-feira, 9/4Manhã — Treino
Sábado, 10/4Manhã — Treino
Domingo, 11/4Manhã — Treino

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