Corinthians divulga balancete com déficit até setembro e dívida sobe para mais de R$ 920 milhões

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians divulgou nesta quarta-feira o balanço financeiro referente aos nove primeiros meses de 2020. Nesse período o clube fechou suas contas com déficit de R$ 6,203 milhões, impulsionado pela crise na pandemia de coronavírus. A dívida acumulada do clube aumentou para R$ 921,9 milhões.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Esse saldo negativo representa uma piora em relação ao superávit de R$ 4,395 milhões apresentado nos primeiros seis meses do ano. Em 2019, o balanço teve prejuízo total de R$ 177 milhões, valor que foi corrigido para R$ 195,4 milhões a pedido do Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação.

No primeiro semestre, o lucro foi turbinado por conta das vendas de jogadores, que totalizaram R$ 142,2 milhões. Apesar de esse valor ter aumentado para R$ 186,4 milhões até setembro, não foi suficiente para amenizar as perdas de receitas por conta da crise provocada pela pandemia de coronavírus, que culminou na saída de patrocinadores e corte nas cotas de TV.