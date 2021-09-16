Corinthians deve ter quarteto de reforços à disposição pela primeira vez

Crédito: Montagem/Ag. Corinthians

O torcedor do Corinthians está muito próximo de, finalmente, ver o quarteto de grandes reforços jogar junto pela primeira vez desde que foram contratados. Isso deve acontecer neste domingo, contra o América-MG às 18h15, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão-2021. Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian tendem a figurar entre os relacionados do Timão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A confirmação de que isso seria possível veio na última quarta-feira, quando Willian pôde voltar ao treinamentos após cumprir quarentena determinada pela Anvisa, e Renato Augusto se recuperou de dores no adutor da coxa direita. Ambos treinaram sem restrições com o todo o elenco no CT Joaquim Grava.

Com isso, eles se juntam a Giuliano e Róger Guedes, que vêm atuando sem problemas nas últimas rodadas do Brasileirão. Aliás, eles devem ser presenças garantidas entre os titulares, assim como o camisa 10, que faria sua reestreia entre os titulares se não fosse impedido de atuara pela Anvisa, uma vez que ele não teria feito a quarentena obrigatória quando veio da Inglaterra para o Brasil.Vale lembrar que Renato também não esteve à disposição para enfrentar o Atlético-GO justamente por conta de suas dores musculares, as quais Sylvinho chamou de sobrecarga. O camisa 8 tende a estar entre os titulares, mas pode "brigar" por vaga com um jogador mais de marcação como Xavier, já que Roni, que seria o principal candidato, está fora de combate por mais de um mês.

Desde que Willian chegou, fechando a conta dos quatro grandes reforços, o Corinthians teve duas partidas: contra o Atlético-GO, a mais recente com os contratempos contados acima, e contra o Juventude, a primeira com todos já anunciados, mas naquela ocasião somente três deles puderam se relacionados, pois o camisa 10 ainda não tinha condições físicas de jogar e foi preservado.