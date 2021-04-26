  • Corinthians destaca coincidências entre primeiros gols de Fábio Santos e Lucas Piton; entenda
Corinthians destaca coincidências entre primeiros gols de Fábio Santos e Lucas Piton; entenda

Jovem lateral marcou pela primeira vez com a camisa do clube em cobrança de falta, contra o Santos, no último domingo. Há dez anos, o experiente lateral viveu o mesmo cenário...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 17:35

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians/Ag. Corinthians
O Corinthians venceu o Santos, por 2 a 0, no último domingo, na Vila Belmiro e um dos gols da vitória foi marcado por Lucas Piton, que anotou pela primeira vez com a camisa do clube. Esse momento fez com que os torcedores alvinegros relembrassem um cenário bem parecido, há dez anos, com Fábio Santos. Memória essa que as redes sociais do Timão trouxeram nesta segunda.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Everaldo já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Em seu perfil no Twitter, o Alvinegro aproveitou o belo gol de falta de Piton no clássico contra o Peixe para relembrar que Fábio também marcou seu primeiro gol pelo clube em cobrança de falta, justamente contra o time da Baixada. A diferença é que o duelo, pelo Paulistão-2011, aconteceu no Pacaembu.
Reserva e aprendiz, Piton tem 20 anos e foi promovido ao elenco profissional na temporada passada, quando recebeu como companhia para a posição o experiente Fábio Santos, de 35 anos e com muita história no Parque São Jorge. A dupla tem se revezado na lateral esquerda nos últimos jogos e pelo jeito a trajetória de sucesso do jovem corintiano tem sido traçada de forma positiva. Primeiro gol de Fábio Santos pelo Corinthians
20/2/2011 - Corinthians 3 x 1 Santos - Pacaembu - Campeonato PaulistaGols: Fábio Santos (2 - um de falta e um de pênalti) e Liedson
Primeiro gol de Lucas Piton pelo Corinthians
25/4/2021 - Santos 0 x 2 Corinthians - Vila Belmiro - Campeonato PaulistaGols: Raul Gustavo e Lucas Piton (falta)

