Corinthians destaca coincidências entre primeiros gols de Fábio Santos e Lucas Piton; entenda

O Corinthians venceu o Santos, por 2 a 0, no último domingo, na Vila Belmiro e um dos gols da vitória foi marcado por Lucas Piton, que anotou pela primeira vez com a camisa do clube. Esse momento fez com que os torcedores alvinegros relembrassem um cenário bem parecido, há dez anos, com Fábio Santos. Memória essa que as redes sociais do Timão trouxeram nesta segunda.
Em seu perfil no Twitter, o Alvinegro aproveitou o belo gol de falta de Piton no clássico contra o Peixe para relembrar que Fábio também marcou seu primeiro gol pelo clube em cobrança de falta, justamente contra o time da Baixada. A diferença é que o duelo, pelo Paulistão-2011, aconteceu no Pacaembu.
Reserva e aprendiz, Piton tem 20 anos e foi promovido ao elenco profissional na temporada passada, quando recebeu como companhia para a posição o experiente Fábio Santos, de 35 anos e com muita história no Parque São Jorge. A dupla tem se revezado na lateral esquerda nos últimos jogos e pelo jeito a trajetória de sucesso do jovem corintiano tem sido traçada de forma positiva. Primeiro gol de Fábio Santos pelo Corinthians
20/2/2011 - Corinthians 3 x 1 Santos - Pacaembu - Campeonato PaulistaGols: Fábio Santos (2 - um de falta e um de pênalti) e Liedson
Primeiro gol de Lucas Piton pelo Corinthians
25/4/2021 - Santos 0 x 2 Corinthians - Vila Belmiro - Campeonato PaulistaGols: Raul Gustavo e Lucas Piton (falta)