Corinthians definido para enfrentar o Internacional; saiba a escalação e onde assistir

O Corinthians está escalado para enfrentar a Internacional, neste sábado (14), pela sexta rodada do Brasileirão. O técnico Vítor Pereira levará a campo: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Bruno Melo Du Queiroz, Maycon e Renato Augusto; Gustavo Mantuan, Róger Guedes e Willian.> GALERIA - Jogos do Corinthians na Neo Química Arena com a volta do público

No banco de reservas, Vítor Pereira tem como opções: Ivan, Lucas Piton, Fábio Santos, João Victor, Robson Bambu, Cantillo, Giuliano, Roni, Adson, Gustavo Silva, Jô e Júnior Moraes.

Vítor Pereira não poderá contar com Fagner (entorse no tornozelo direito); João Pedro (desconforto no músculo posterior da coxa direita); Luan (dores no quadril esquerdo); Paulinho (ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ruan Oliveira (transição física).

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INTERNACIONAL X CORINTHIANSLocal: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)Data e hora: 14 de maio de 2022, às 19hÁrbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA) [SC]Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Onde assistir: Premiere (todo o Brasil) e no tempo real do L! e em áudio na parceira LANCE!/Voz do Esporte