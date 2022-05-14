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Corinthians definido para enfrentar o Internacional; saiba a escalação e onde assistir

Timão enfrenta o Colorado na tentativa de ampliar a vantagem na liderança do Brasileirão...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 18:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 18:03
O Corinthians está escalado para enfrentar a Internacional, neste sábado (14), pela sexta rodada do Brasileirão. O técnico Vítor Pereira levará a campo: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Bruno Melo Du Queiroz, Maycon e Renato Augusto; Gustavo Mantuan, Róger Guedes e Willian.> GALERIA - Jogos do Corinthians na Neo Química Arena com a volta do público
No banco de reservas, Vítor Pereira tem como opções: Ivan, Lucas Piton, Fábio Santos, João Victor, Robson Bambu, Cantillo, Giuliano, Roni, Adson, Gustavo Silva, Jô e Júnior Moraes.
Vítor Pereira não poderá contar com Fagner (entorse no tornozelo direito); João Pedro (desconforto no músculo posterior da coxa direita); Luan (dores no quadril esquerdo); Paulinho (ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ruan Oliveira (transição física).
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão e Inter no Brasileirão
INTERNACIONAL X CORINTHIANSLocal: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)Data e hora: 14 de maio de 2022, às 19hÁrbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA) [SC]Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Onde assistir: Premiere (todo o Brasil) e no tempo real do L! e em áudio na parceira LANCE!/Voz do Esporte
Crédito: BrunoMeloemaçãopeloTimãocontraoSãoPaulo(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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