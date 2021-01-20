Corinthians define presidente e vice do Conselho para o triênio 2021-2023

Crédito: Corinthians/Divulgação

O Conselho Deliberativo do Corinthians elegeu Alexandre Husni como presidente e André Luiz de Oliveira como vice-presidente do órgão no exercício do triênio 2021-23. Paulo Roberto Almeida Souza será o primeiro secretário, e Paulino Tritapepe Neto, o segundo secretário. Todos já foram empossados.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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O pleito ocorreu na primeira reunião do Conselho Deliberativo em 2021, na noite da última terça-feira, na sede social do Parque São Jorge. Uma das primeiras missões do órgão será marcar a votação das contas de 2019, que teve deficit de quase R$ 200 milhões. Em 2020, a reunião foi adiada algumas vezes por motivos diversos, principalmente pela pandemia de coronavírus.

A chapa vencedora teve 131 votos, contra 97 da chapa liderada por Fábio Aguiar Munhoz Soares e Armando José Terreri Mendonça. Houve ainda um voto nulo. Vale lembrar que foram eleitos 200 novos conselheiros (oito chapas de 25) no pleito de novembro do ano passado, que se juntaram aos vitalícios.