Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians define presidente e vice do Conselho para o triênio 2021-2023

Chapa vencedora do pleito tem Alexandre Husni, ex-vice de Andrés Sanchez, como mandatário e André Luiz de Oliveira, o André Negão, na suplência, pelos próximos três anos...

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 14:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jan 2021 às 14:47
Crédito: Corinthians/Divulgação
O Conselho Deliberativo do Corinthians elegeu Alexandre Husni como presidente e André Luiz de Oliveira como vice-presidente do órgão no exercício do triênio 2021-23. Paulo Roberto Almeida Souza será o primeiro secretário, e Paulino Tritapepe Neto, o segundo secretário. Todos já foram empossados.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Veja brasileiros na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021
O pleito ocorreu na primeira reunião do Conselho Deliberativo em 2021, na noite da última terça-feira, na sede social do Parque São Jorge. Uma das primeiras missões do órgão será marcar a votação das contas de 2019, que teve deficit de quase R$ 200 milhões. Em 2020, a reunião foi adiada algumas vezes por motivos diversos, principalmente pela pandemia de coronavírus.
A chapa vencedora teve 131 votos, contra 97 da chapa liderada por Fábio Aguiar Munhoz Soares e Armando José Terreri Mendonça. Houve ainda um voto nulo. Vale lembrar que foram eleitos 200 novos conselheiros (oito chapas de 25) no pleito de novembro do ano passado, que se juntaram aos vitalícios.
Alexandre Husni foi vice-presidente da gestão de Andrés Sanchez, e chegou a assumir a presidência no fim de 2020, como uma homenagem do ex-presidente, que tirou licença. Seu vice na chapa, é outro velho conhecido: André Luiz de Oliveira, o André Negão, que foi diretor administrativo do clube com Andrés e agora assumirá Comissão de Ética e Disciplina do Timão neste triênio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados