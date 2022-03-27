Corinthians defende tabu de 9 mata-matas seguidos contra São Paulo, mas tem 'sina' de clássicos no ano

Na tarde deste domingo não está marcada apenas mais uma semifinal de Campeonato Paulista. É mais que isso. O Corinthians entra em campo às 16h para enfrentar o São Paulo no Morumbi e, também, para defender um tabu de nove mata-matas sem derrotas para o arquirrival.
A última vez que o Timão saiu de campo derrotado pelo Tricolor foi em junho de 2000, em uma semifinal de Estadual. Desde então, o Alvinegro venceu todas as partidas eliminatórias e, mais tarde, venceria quatro campeonatos: Rio-São Paulo, em 2002, Estaduais, em 2003 e 2019, e Recopa Sul-Americana, em 2013.
Apesar do bom retrospecto diante do Tricolor, o Timão precisará vencer um clássico em 2022. Neste ano, o time comandado por Vítor Pereira ainda não foi superior a nenhum dos rivais paulistas. O Corinthians perdeu para Palmeiras, São Paulo e Santos.
No primeiro clássico do ano, o Peixe venceu em Itaquera por 2 a 1. O segundo, contra o Tricolor, foi justamente na estreia do treinador português, e o resultado foi 1 a 0 para o time do Morumbi. Por fim, a derrota para o Verdão por 2 a 1, no Allianz Parque.Confira os últimos Majestosos em mata-matas:
- Campeonato Paulista (2019) - finalSão Paulo 0 x 0 CorinthiansCorinthians 2 x 1 São Paulo
- Campeonato Paulista (2018) - semifinalSão Paulo 1 x 0 Corinthians
- Campeonato Paulista (2017) - semifinalSão Paulo 0 x 2 CorinthiansCorinthians 1 x 1 São Paulo
- Recopa Sul-Americana (2013) - finalSão Paulo 1 x 2 CorinthiansCorinthians 2 x 0 São Paulo
- Campeonato Paulista (2013) - semifinalSão Paulo 0 (3) x (4) 0 Corinthians
- Campeonato Paulista (2009) - semifinalCorinthians 2 x 1 São PauloSão Paulo 0 x 2 Corinthians
- Campeonato Paulista (2003) - finalCorinthians 3 x 2 São PauloSão Paulo 2 x 3 Corinthians
- Rio-São Paulo (2002) - finalSão Paulo 2 x 3 CorinthiansCorinthians 1 x 1 São Paulo
- Copa do Brasil (2002) - semifinalSão Paulo 0 x 2 CorinthiansCorinthians 1 x 2 São Paulo