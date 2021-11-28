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Corinthians defende invencibilidade contra Athletico em Itaquera, mas não bate rival na Arena desde 2015

Em seis confrontos entre os times na Neo Química Arena, o Alvinegro acumula uma vitória e cinco empates; único triunfo foi obtido no primeiro duelo no local, há mais de seis anos...
LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2021 às 08:00

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 08:00

Embalado por sete vitórias consecutivas como mandante neste Brasileirão, o Corinthians vai precisar quebrar um longo jejum contra o Athletico-PR em jogos na Neo Química Arena para alcançar neste domingo o oitavo triunfo seguido em casa no torneio. O Alvinegro não consegue bater o rival em sua casa desde 2015, quando os clubes se enfrentaram pela primeira vez no local e os anfitriões ganharam por 2 a 0 na campanha do hexacampeonato nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Aquela vitória foi conquistada no dia 9 de julho daquele ano, quando Elias e Jadson marcaram os gols corintianos. O goleiro Cássio, o lateral-direito Fagner, o zagueiro Gil e o meia Renato Augusto, integrantes do atual elenco comandado pelo técnico Sylvinho, estavam em campo pelo Timão naquele confronto. Já o atacante Nikão é o único remanescente pelo lado do Athletico.
Depois daquele embate, entretanto, o Timão acumulou cinco empates nos últimos cinco jogos contra o Furacão em Itaquera, todos também em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro. A última delas foi uma igualdade por 3 a 3, em fevereiro passado, ainda pela edição de 2020 da competição.Na ocasião, o Corinthians chegou a ficar por três vezes na frente no placar, com um gol de Gabriel e dois de Gustavo Mosquito, mas o Athletico buscou o empate por três oportunidades com Abner, Fernando Canesin e Vitinho.
Desta forma, os dois clubes protagonizam um equilíbrio muito grande entre os times no histórico de partidas em Itaquera, onde os corintianos marcaram nove gols e os atleticanos fizeram sete em seis confrontos. Em 2020, as equipes não se cruzaram no local porque o jogo do Brasileiro daquele ano foi adiado para 2021 pelo atraso do calendário provocado pela pandemia da Covid-19.
ALVINEGRO TEM VANTAGEM NO RETROSPECTO GERAL
Já no retrospecto histórico geral do embate entre Corinthians e Furacão, o time paulista possui uma pequena vantagem, com 24 vitórias, 18 derrotas e 22 empates em 64 duelos. Neste período, o Alvinegro fez 91 gols sobre o adversário, que balançou as redes do oponente por outras 84 vezes.
Na última vez em que se encontraram, em partida válida pelo primeiro turno deste Campeonato Brasileiro, o Alvinegro venceu por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, com um gol do volante Roni, que volta ao Timão neste domingo depois de ter cumprido suspensão contra o Ceará na quinta-feira.
Confira os resultados dos seis jogos entre os clubes na Neo Química Arena:
9/7/2015 – Corinthians 2 x 0 Athletico-PR - Brasileirão de 201526/11/2016 – Corinthians 0 x 0 Athletico-PR - Brasileirão de 201615/7/2017 – Corinthians 2 x 2 Athletico-PR - Brasileirão de 20174/8/2018 – Corinthians 0 x 0 Athletico-PR - Brasileirão de 201810/10/2019 – Corinthians 2 x 2 Athletico-PR - Brasileirão de 201910/02/2021 – Corinthians 3 x 3 Athletico-PR - Brasileirão de 2020
Crédito: GabrieleMosquitonoúltimojogocomrivalnaArena,ondeosdoisfizeramgols(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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