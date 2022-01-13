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futebol

Corinthians dá sequência em treinos com bola na pré-temporada

Willian e Renato Augusto fizeram apenas uma parte da atividade com o elenco corintiano...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 19:54

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 19:54

Dando sequência a sua pré-temporada, visando a estreia no Campeonato Paulista, no dia 25 de janeiro, ás 21h, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena, o Corinthians seguiu os seus trabalhos de preparação. >> Confira a tabela do Campeonato Paulista>> O brabo voltou! Relembre 15 momentos marcantes de Paulinho pelo Timão
Diferentemente dos últimos três dias, que dividiu o plantel em dois com atividades em dois períodos, desta vez os atletas corintianos treinaram apenas na parte da tarde.
A comissão técnica promoveu um trabalho de rondo, treinamento onde um grupo em superioridade tenta manter a possa contra outro em inferioridade, cujo objetivo era passar a bola por entre uma das três metas alocadas em cada lado do gramado.
A dupla de meias Renato Augusto e Willian treinaram em dois período, sendo que na parte da tarde fizeram apenas a parte inicial com o restante do elenco, partindo na sequência para um outro trabalho, este específico, com a equipe de preparação física. Os dois atletas não havia participado dos dois primeiros treinos da pré-temporada, por terem sido diagnosticados com o novo coronavírus, e voltaram aos treinos nesta quarta-feira (12).
Outros que trabalharam de forma separada no treino desta tarde foram os goleiros, que fizeram atividades com os preparados Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.
Crédito: TécnicoSylvinhocomandooquartotreinodoCorinthiansem2022(Fotos:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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