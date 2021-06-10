Corinthians cruza 120 vezes em três jogos contra o Atlético-GO e Sylvinho diz: 'Estamos buscando essa correção'

Crédito: Reprodução/Corinthians TV

O Corinthians ainda está digerindo sua eliminação na Copa do Brasil e os motivos pelos quais não conseguiu vencer e marcar gols diante do Atlético-GO, mas certamente esse entendimento vai começar pelo enorme número de cruzamentos para a área nas três partidas em que atuou contra os goianos. Segundo Sylvinho, isso já tem sido corrigido nos treinamentos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Ao todo, nesses três duelos diante do Dragão, o Timão cruzou 120 vezes, sendo que a maioria delas foi com a equipe atuando sem um centroavante. Dessas tentativas, apenas 16 encontraram um destino, mas nenhuma resultou em gol. Mesmo com o fraco poder ofensivo corintiano, essas estatísticas fornecidas pelo Footstats mostram que há um exagero nessa alternativa de jogo.

Confira os números citados acima (via Footstats):

Corinthians contra o Atlético-GOBrasileirão - 33 cruzamentos/3 certos - 9,1% de eficiênciaCopa do Brasil (ida) - 37 cruzamentos/7 certos - 18,9% de eficiênciaCopa do Brasil (volta) - 50 cruzamentos/6 certos - 12% de eficiência

Corinthians em outros torneios em 2021Média de Cruzamentos do Corinthians no Paulistão: 21,4 por jogoMédia de Cruzamentos do Corinthians na Sul-Americana: 25,3 por jogoMédia de Cruzamentos do Corinthians contra o Atlético-GO: 40 por jogoEm entrevista coletiva após a partida da última quarta-feira, Sylvinho disse estar ciente de que há um descompasso nesse número de cruzamentos, principalmente jogando sem centroavante, mas garantiu que está buscando essa correção nos treinamentos. A intenção é que essas bolas sejam rasteiras.

- Nós estamos buscando essa correção de cruzamentos. Buscamos situações de cruzamentos mais baixos, passando pela área, cruzamento que vinha para trás, dado que, evidentemente, o time é de estatura baixa e sem centroavante de referência, então é parte dos treinamentos da parte ofensiva - explicou o treinador alvinegro antes de completar:

- Como comportamento temos buscado tirar os cruzamentos, que estão excessivos e mais que esses cruzamentos altos, que não interessam em nada, o mais baixo é o que a gente fomenta, está correto, estamos corrigindo para trabalhar combinações de jogadas melhores a ter chutes a gol e diminuir os cruzamentos excessivos. A correção já é para que o cruzamento venha por baixo - concluiu Sylvinho.