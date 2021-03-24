Corinthians contrata zagueiro do Náutico por empréstimo para o time sub-20

Crédito: Leo Lemos / Náutico

O zagueiro Carlão, que estava no Náutico (PE), foi contratado para integrar o elenco sub-20 do Corinthians. O atleta vem para o Timão por empréstimo de um ano.

A informação foi divulgada inicialmente pelo GE.Globo. Pelo Timbu, o garoto de 20 anos já integrava o elenco profissional. No entanto, pelo time do Parque São Jorge ele inicialmente irá defender as categorias inferiores.

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Sub-20 corintiano

O time sub-20 do Corinthians vive uma crise institucional desde a saída do ex-treinador Dyego Coelho. Márcio Bittencourt assumiu o time interinamente, inclusive na derrota por 1 a 0 para o União ABC (MS), no dia 14 de março, que eliminou o Timão da Copa do Brasil na primeira fase.