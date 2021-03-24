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futebol

Corinthians contrata zagueiro do Náutico por empréstimo para o time sub-20

Carlão, de 20 anos, é um dos destaques do Timbu e já integrava o elenco principal da equipe pernambucana...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 18:21

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 18:21
Crédito: Leo Lemos / Náutico
O zagueiro Carlão, que estava no Náutico (PE), foi contratado para integrar o elenco sub-20 do Corinthians. O atleta vem para o Timão por empréstimo de um ano.
A informação foi divulgada inicialmente pelo GE.Globo. Pelo Timbu, o garoto de 20 anos já integrava o elenco profissional. No entanto, pelo time do Parque São Jorge ele inicialmente irá defender as categorias inferiores.
>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogos
Sub-20 corintiano
O time sub-20 do Corinthians vive uma crise institucional desde a saída do ex-treinador Dyego Coelho. Márcio Bittencourt assumiu o time interinamente, inclusive na derrota por 1 a 0 para o União ABC (MS), no dia 14 de março, que eliminou o Timão da Copa do Brasil na primeira fase.
O Departamento de Futebol corintiano vive impasse sobre um novo treinador e o remanejamento de Bittencourt para outra função. Enquanto isso, o ex-volante, que vestiu a camisa corintiana entre 1985 e 1991, segue no comando do sub-20, que atualmente está com os treinos paralisados, por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus, em São Paulo. O próximo compromisso do clube na categoria é em maio, pelo Campeonato Brasileiro.

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