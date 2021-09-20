Corinthians conquistou apenas metade dos pontos que disputou na Neo Química Arena em 2021

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians apenas empatou com o América-MG no último domingo e teve mais um resultado decepcionante na Neo Química Arena em 2021. De janeiro até aqui, a equipe conquistou apenas metade dos pontos que disputou no estádio. Segue sendo o pior ano do clube em Itaquera desde a inauguração, em 2014.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Com o resultado do duelo com o Coelho, pela 21ª rodada do Brasileirão, o Timão chegou a 11 vitórias, 9 empates e 8 derrotas em 28 jogos na Arena neste ano, o que engloba também aquelas partidas que foram válidas pela temporada 2020, que se estendeu pelos primeiros meses de 2021.

Assim, o Corinthians conquistou apenas 42 dos 84 pontos possíveis que disputou na Neo Química Arena desde janeiro até aqui, isso significa 50% de aproveitamento, ou seja, metade do total. Um desempenho negativo histórico em comparação com os anos anteriores, já que se trata do pior retrospecto do clube no estádio desde a inauguração, em 2014. Vale lembrar que por conta da pandemia, ainda não houve um jogo com público, o que pode fazer diferença.Não é à toa que 2021 é o ano com mais gols sofridos pelo Timão na Arena. Até aqui, são 33 em 28 jogos, média de 1,18 por partida. Antes, o pior ano nesse quesito havia sido 2019, quando o Alvinegro foi vazado 28 vezes em sua casa. Em média, o ano de pior defesa foi 2020, sofrendo um gol por duelo: 23 tentos em 23 jogos. Restam ainda nove compromissos na Arena até dezembro.