Corinthians conhece detalhes de mais cinco rodadas do Brasileirão; veja datas e horários

Na noite de quarta-feira (27), a CBF esmiuçou os detalhes em relação aos dias, horários, locais e transmissões das partidas do Corinthians da 6ª até a 10ª rodada do Brasileirão 2022. Nesse período, o Timão vai encarar Internacional (F), São Paulo (C), América-MG (C), Atlético-GO (F) e Cuiabá (F).> GALERIA - Fotos da nova camisa do Timão, que faz homenagem a 2012

Na sexta rodada, o Timão vai até o Beira-Rio medir forças com o Colorado, no dia 14 de maio, às 19h. No final de semana seguinte, a equipe de Vítor Pereira realizará o Majestoso contra o Tricolor, na Neo Química Arena, às 16h do dia 22 de maio.

Entre os jogos contra Inter e São Paulo, o Alvinegro viaja até Buenos Aires, onde enfrenta o Boca Juniors pela Libertadores, em duelo válido pela quinta rodada da competição continental.

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Na oitava rodada, novamente em casa, o Corinthians recebe o América-MG, no dia 29 de maio, às 18h. Depois, os comandados de Vítor Pereira viajam até Goiânia, onde enfrentam o Atlético-GO no dia 4 de junho. Cinco dias depois, o Timão vai até a Arena Pantanal enfrentar o Cuiabá

Neste domingo (1), às 16h na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o Fortaleza pela quarta rodada, na tentativa de retomar a liderança da competição.

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SEQUÊNCIA DO CORINTHIANS NO BRASILEIRÃO9ª rodada - 01/05 - 16h - Corinthians x Fortaleza - Neo Química Arena - Globo e Premiere5ª rodada - 08/05 - 18h - Red Bull Bragantino x Corinthians - Nabi Abi Chedid - Premiere6ª rodada - 14/05 - 19h - Internacional x Corinthians - Beira-Rio - Premiere7ª rodada - 22/05 - 16h - Corinthians x São Paulo - Neo Química Arena - Globo e Premiere8ª rodada - 29/05 - 18h - Corinthians x América-MG - Neo Química Arena - Premiere9ª rodada - 04/06 - 20h30 - Atlético-GO x Corinthians - Antônio Accioly - Premiere10ª rodada - 09/06 - 20h30 - Cuiabá x Corinthians - Arena Pantanal - Sportv e Premiere