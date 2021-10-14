Corinthians conhece datas das semifinais do Paulistão Feminino; jogos terão público e VAR

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

As semifinais do Campeonato Paulista Feminino já estão com locais e horários definidos. O Corinthians, que busca o tricampeonato da competição, enfrentará a Ferroviária nos dias 16 e 31 de outubro. As partidas dessa fase do torneio contarão com público nas arquibancadas e com a arbitragem de vídeo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Melhores colocadas da primeira fase, as corintianas encaram a Ferroviária, que ficou com o quarto lugar, às 21h deste sábado, em Araraquara. O duelo de volta, que definirá um dos finalistas da edição 2021 do torneio, acontecerá às 11h do dia 31, na capital paulista. Os dois jogos terão transmissão do SporTV.

Conforme liberação ocorrida na última semana, os jogos da semifinal poderão contar com presença de público, desde que dentro das determinações estipuladas pelo Governo de São Paulo. Em breve serão divulgadas as condições e as formas para adquirir os ingressos.