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Corinthians conhece datas das semifinais do Paulistão Feminino; jogos terão público e VAR

Timão enfrentará a Ferroviária, pelas semifinais do estadual, nos dias 16 e 31 de outubro. Conselho técnico, realizado na manhã desta quinta-feira, definiu os horários...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 17:42

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 17:42

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
As semifinais do Campeonato Paulista Feminino já estão com locais e horários definidos. O Corinthians, que busca o tricampeonato da competição, enfrentará a Ferroviária nos dias 16 e 31 de outubro. As partidas dessa fase do torneio contarão com público nas arquibancadas e com a arbitragem de vídeo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> CM 01/02 completa 20 anos: lembre promessas e jogadores ícones do game
Melhores colocadas da primeira fase, as corintianas encaram a Ferroviária, que ficou com o quarto lugar, às 21h deste sábado, em Araraquara. O duelo de volta, que definirá um dos finalistas da edição 2021 do torneio, acontecerá às 11h do dia 31, na capital paulista. Os dois jogos terão transmissão do SporTV.
Conforme liberação ocorrida na última semana, os jogos da semifinal poderão contar com presença de público, desde que dentro das determinações estipuladas pelo Governo de São Paulo. Em breve serão divulgadas as condições e as formas para adquirir os ingressos.
Outra novidade será o uso, pela primeira vez, do VAR na fase semifinal do estadual. O recurso já havia sido utilizado no Brasileiro Feminino nas últimas duas edições e, agora, também será parte do jogo no Campeonato Paulista.

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