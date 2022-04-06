Corinthians conhece data, local e horário do jogo de ida contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (5), o Corinthians conheceu o local, data e horário da sua partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra a Portuguesa-RJ. O duelo contra os cariocas será na quarta-feira (20), às 21h30, no estádio do Café, em Londrina-PR, com transmissão da Rede Globo, Sportv e Premiere.
A equipe do Rio de Janeiro decidiu vender o mando de campo contra o Timão pois o seu estádio, o Luso Brasileiro, possui apenas 5 mil lugares, e a CBF exige nesta fase da competição que os jogos sejam disputados em estádios com no mínimo 10 mil lugares.
A CBF ainda não divulgou os detalhes do duelo de volta, que será disputado na Neo Química Arena. Na terceira fase, não há o gol qualificado, o 'gol fora'.
Antes do jogo de ida contra a Portuguesa-RJ, o Corinthians ainda irá enfrentar Botafogo e Avaí pelo Brasileirão, e Deportivo Cali-COL pela Libertadores.
PORTUGUESA-RJ x CORINTHIANS - Estádio do Café - 20/04 - 21h30 - Globo, Sportv e Premiere