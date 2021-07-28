Corinthians conhece data e horários de cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians conheceu as datas e horários de cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro. Na noite da última terça-feira (28), a CBF desmembrou as tabelas da 16ª a 20ª rodadas da competição nacional.

Neste período, o Timão vai enfrentar Ceará, Athletico-PR, Grêmio, Juventude e Atlético-GO.A partida contra o Vozão será no dia 15 de agosto, um domingo, às 16h, na Neo Química Arena. Diante do Furacão e Tricolor Gaúcho as partidas serão fora de casa, nos dias 22 e 28 de agosto respectivamente.

Já em setembro, o clube do Parque São Jorge recebe o Juventude, em Itaquera, no dia 5, às 11h, e no dia 12, em Goiânia, encara o Atlético-GO, em jogo que abre o segundo turno do Brasileirão para o Time do Povo.

No entanto, antes o Corinthians enfrenta primeiro o Flamengo, neste domingo (1º), às 16h, em São Paulo, e posteriormente, no dia 8, tem clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, também às 16h.

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Confira locais, datas e horários dos jogos do Timão entre as 14ª e 20ª rodada: