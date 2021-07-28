AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Corinthians conhece data e horários de cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro

Timão terá dois jogos como mandante e três como visitante no período...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 11:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2021 às 11:58
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians conheceu as datas e horários de cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro. Na noite da última terça-feira (28), a CBF desmembrou as tabelas da 16ª a 20ª rodadas da competição nacional.
Neste período, o Timão vai enfrentar Ceará, Athletico-PR, Grêmio, Juventude e Atlético-GO.A partida contra o Vozão será no dia 15 de agosto, um domingo, às 16h, na Neo Química Arena. Diante do Furacão e Tricolor Gaúcho as partidas serão fora de casa, nos dias 22 e 28 de agosto respectivamente.
Já em setembro, o clube do Parque São Jorge recebe o Juventude, em Itaquera, no dia 5, às 11h, e no dia 12, em Goiânia, encara o Atlético-GO, em jogo que abre o segundo turno do Brasileirão para o Time do Povo.
No entanto, antes o Corinthians enfrenta primeiro o Flamengo, neste domingo (1º), às 16h, em São Paulo, e posteriormente, no dia 8, tem clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, também às 16h.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos
Confira locais, datas e horários dos jogos do Timão entre as 14ª e 20ª rodada:
14ª rodada - Corinthians x Flamengo – Neo Química Arena – 01/08 – 16h15ª rodada - Santos x Corinthians – Vila Belmiro – 08/08 – 16h16ª rodada - Corinthians x Ceará – Neo Química Arena – 15/08 – 16h17ª rodada - Athletico-PR x Corinthians – Arena da Baixada – 22/08 – 16h18ª rodada - Grêmio x Corinthians – Arena do Grêmio – 28/08 – 21h19ª rodada - Corinthians x Juventude – Neo Química Arena – 05/09 – 11h20ª rodada - Atlético-GO x Corinthians – Antônio Accioly – 12/09 – 18h15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Roupas sem passar
Grama do vizinho esconde as mesmas imperfeições que a nossa
Imagem de destaque
Vorcaro: o povo não quer justiça, quer fofoca
IPVA
Projeto que deixa IPVA mais barato pode colocar R$ 66 mil no seu bolso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados