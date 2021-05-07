Corinthians conhece adversário nas quartas do Paulistão e pode 'eliminar' rival na última rodada

Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Na noite desta quinta-feira, o Corinthians estava disputando uma partida pela Sul-Americana, em que bateu o Sport Huancayo-PER por 3 a 0, fora de casa, mas paralelamente viu seu futuro ser definido no Campeonato Paulista, conhecendo o seu adversário nas quartas de final e sabendo que poderá decidir a eliminação ou a classificação do rival Palmeiras no estadual.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Com o empate do Botafogo-SP em 2 a 2 com o Novorizontino, o time de Ribeirão Preto, com 11 pontos, não alcança mais a Inter de Limeira que, com 15, já tem garantida a sua segunda posição no Grupo A, o que lhe garante a vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Assim, será o adversário do Timão na próxima terça-feira, na Neo Química Arena, em jogo único.

Esse empate entre Botafogo-SP e Novorizontino também foi responsável por uma definição importante na competição, já que o Palmeiras venceu o Santos, por 3 a 2 e chegou aos 18 pontos no Grupo C, um a menos do que o time de Novo Horizonte, que está na segunda posição da chave, ou seja, o Verdão definirá sua vida na última rodada do Paulistão, no próximo domingo.

Mas o que o Corinthians tem a ver com isso? A resposta é: o próximo adversário do Timão é justamente o Novorizontino, que basta conquistar uma vitória para garantir a segunda posição em seu grupo, uma vez que o Palmeiras, mesmo vencendo a Ponte Preta, no mesmo horário, não alcançaria o adversário. Um empate ou uma derrota corintiana ajudaria o rival.

A tendência é que o Timão escale uma equipe alternativa no domingo, já que enfrentará uma sequência dura pela frente. Com um jogo na próxima terça, pelo Paulistão, dessa vez pelas quartas de final, e na quinta contra o Peñarol, fora de casa, pela Copa Sul-Americana, em outro duelo decisivo da semana.

Confira os cenários possíveis do próximo domingo:

- Vitória do Palmeiras e Vitória do Corinthians

Palmeiras vai a 21 pontos e Novorizontino fica com 19 - Verdão classificado

- Vitória do Palmeiras e Empate do Corinthians

Palmeiras vai a 21 pontos e Novorizontino vai a 20 - Verdão classificado

- Vitória do Palmeiras e Derrota do Corinthians