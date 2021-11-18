Corinthians confirma que já vendeu mais de 22 mil ingressos para o clássico de domingo contra o Santos

O Corinthians informou nesta quarta-feira que já vendeu mais de 22 mil ingressos para o clássico contra o Santos, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por meio de uma publicação nas suas redes sociais, o clube revelou que 22.375 bilhetes já haviam sido comercializados para a partida no estádio do Alvinegro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Depois de ser aberta inicialmente apenas para algumas classes específicas do programa Fiel Torcedor, a venda foi disponibilizada para o público em geral nesta quarta-feira por meio do site www.ingressoscorinthians.com.br.

A Neo Química Química já contou com grandes públicos nos últimos três jogos do Timão em casa, contra Chapecoense, Fortaleza e Cuiabá, que foram os primeiros com o estádio 100% liberado para receber os seus torcedores. E certamente voltará a ter casa cheia no domingo, quando o Alvinegro buscará a sua sétima vitória consecutiva como mandante no Campeonato Brasileiro.

Confira informações sobre os ingressos do clássico que o Corinthians divulgou quando a venda foi aberta:

O Sport Club Corinthians Paulista anuncia como se dará a venda de ingressos e a recepção do público na Neo Química Arena para a partida Corinthians x Santos (em 21/11, às 16h). Todas as determinações e orientações estão em consonância com o Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios.

A abertura das vendas será realizada de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do Fiel Torcedor.

A partida tem permissão para 100% de ocupação de todos os setores da Neo Química Arena, e os cuidados contra a proliferação do vírus continuam sendo fundamentais: uso de máscara de proteção facial o tempo todo e higienização das mãos.

O Corinthians demonstrou ao longo de toda a pandemia compromisso com a saúde da população e com medidas de prevenção e vacinação. Queremos que a Fiel compartilhe conosco esse orgulho, seguindo as determinações e dando o exemplo.

INFORMAÇÕES SOBRE VENDA DE INGRESSOS

As vendas dos ingressos serão feitas exclusivamente online, pelas plataformas www.ingressoscorinthians.com.br e www.fieltorcedor.com.br; não haverá bilheteria física.

QUINTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 11H

Abertura para os torcedores membros do Fiel Torcedor com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia (contra Ituano e Palmeiras), que poderão adquirir ingressos conforme disponibilidade dos respectivos setores adquiridos.

Abertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do programa Fiel Torcedor.

QUINTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 15H

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e também realizar a compra do estacionamento pelo site http://www.fieltorcedor.com.br.

SEXTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 15H

Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos e do estacionamento pela plataforma online www.fieltorcedor.com.br, seguindo a ordem de prioridade do programa Fiel Torcedor.

QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 11H

Abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra de todos os ingressos disponíveis em suas categorias e do estacionamento pela plataforma online www.ingressoscorinthians.com.br.

VALORES DOS INGRESSOS POR SETOR:

NORTE ENGOV – R$ 40,00

SUL DORIL – R$ 40,00

LESTE SUPERIOR LATERAL NEOSALDINA – R$ 54,00

LESTE SUPERIOR CENTRAL NEOSALDINA – R$ 54,00

LESTE INFERIOR LATERAL EPOCLER – R$ 80,00

LESTE INFERIOR CENTRAL EPOCLER – R$ 100,00

OESTE SUPERIOR BENEGRIP – R$ 80,00

OESTE INFERIOR CORNER BUSCOPAN – R$ 200,00

OESTE INFERIOR LATERAL BUSCOPAN – R$ 220,00

OESTE INFERIOR CENTRAL BUSCOPAN – R$ 250,00

OESTE BUSINESS NEO QUÍMICA ARENA – R$ 350,00

CAMAROTES NEO QUÍMICA ARENA – R$ 500,00

Descontos Fiel Torcedor:

Minha Vida – 20%

Minha História – 25%

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ACESSO À NEO QUÍMICA ARENA:

Crianças menores de 12 anos de idade poderão assistir ao jogo na Neo Química Arena desde que, além de terem seus ingressos comprados, apresentem teste negativo de PCR (realizado até 48h antes da entrada no estádio) ou de antígeno (realizado até 24h antes da entrada no estádio).

Para entrar no estádio, seguindo as regras do Comitê do Estado de SP, o torcedor maior de 12 anos de idade obrigatoriamente deverá apresentar:

– Ou o comprovante de esquema vacinal completo (duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, ou dose única da Janssen);

– Ou, no caso de quem não completou o esquema vacinal, o comprovante de uma dose da vacina juntamente a um teste negativo de PCR (realizado até 48h antes da entrada na Arena) ou de antígeno (realizado até 24h antes da entrada na Arena).

OBSERVAÇÃO 1: O upload de arquivo de imagem do comprovante de vacinação será solicitado no momento da compra dos ingressos. Para as crianças menores de 12 anos, que não o possuem, não será necessária a realização do upload.

OBSERVAÇÂO 2: O comprovante de vacinação deverá ser apresentado na entrada da Neo Química Arena, em versão física ou digital (via apps como ConectSus ou Poupatempo) assim como o de teste negativo de PCR ou de antígeno, quando necessário; não será permitida a entrada em caso de não apresentação dos comprovantes solicitados.

Outras medidas importantes:

– Para evitar aglomerações na entrada, pedimos que os torcedores cheguem à Neo Química Arena com no mínimo uma hora e meia de antecedência em relação ao horário de início da partida;

– Haverá medição de temperatura corporal e disponibilização de totens com álcool em gel para os torcedores;

– Pedimos aos torcedores que privilegiem meios de pagamento sem contato (cartões) no interior da arena;

– Pedimos especial atenção no momento após a partida, evitando aglomerações nos portões de saída e aguardando em seu assento, se necessário, o momento oportuno de se retirar.

Atenciosamente,

Sport Club Corinthians Paulista.