Corinthians confirma empréstimo do zagueiro Léo Santos com a Ponte Preta

O Corinthians anunciou o empréstimo do zagueiro Léo Santos à Ponte Preta até o fim da temporada de 2022. Na última segunda-feira (3), a Macaca já havia publicado em suas redes sociais uma foto do jogador, como se fora um anuncio, mas o próprio post, que levava a #FechadoComAMacaca dizia que o defensor passaria por exames e deveria se juntar ao grupo de atletas ponte pretanos.

Agora, o jogador pode ser oficialmente considerado um jogador da equipe de Campinas.

O Timão aguardou o resultado dos exames médicos para confirmar o empéstimo do jogador, até porque Léo Santos passou mais de dois anos sem entrar em campo, entre março de 2019, quando estava emprestado pelo Corinthians ao Fluminense, e abril de 2021, vestindo a camisa corintiana.

Recuperado de problemas no joelho, que fez com que o atleta passasse por duas cirurgias durante o período de afastamento dos gramados, Léo chegou a entrar em três jogos do Timão na última temporada, mas todos minutos finais, totalizando apenas 10 minutos em campo. O zagueiro também defendeu a equipe corintiana no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, com o time sub-23.

O vínculo de Léo Santos com o Corinthians vai até o fim de 2023.