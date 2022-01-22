Corinthians confirma empréstimo de Matheus Davó ao São Bernardo até o final do Paulistão

O vaivém do Corinthians está agitado neste começo de ano. O clube acertou o empréstimo do atacante Matheus Davó ao São Bernardo FC. O atacante permanecerá no clube do ABC até o término do Campeonato Paulista 2022.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

Fora dos planos do Timão, Davó passou o segundo semestre de 2021 emprestado ao Philadelphia Union, da MLS, nos EUA. Por lá, ele fez apenas um jogo (18 minutos) e não continuou no clube.

Já treinando normalmente com o elenco do São Bernardo, o atleta destacou a motivação em voltar a jogar no Brasil.

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- Muito feliz em voltar ao Brasil. Estou muito motivado. Aqui no Brasil foi onde pude mostrar meu futebol e ser feliz. Volto mais experiente e mais maduro para poder disputar esse Paulistão. Estou trabalhando muito para poder corresponder em campo - afirmou o atacante.

Davó tem vínculo com o Timão até dezembro de 2023, mas não conseguiu conquistar espaço no time do Parque São Jorge. Em 2021, ele já havia sido emprestado para Guarani antes de ir para a MLS.

No Bugre, de onde ele foi comprado pelo Alvinegro no início de 2020, ele marcou três gols e deu cinco assistências nesta temporada enquanto esteve no Brasil.

O São Bernardo está no Grupo B do Paulistão, ao lado de São Paulo, Ferroviária e Novorizontino. O Corinthians estreia no estadual diante da Ferrinha, na terça-feira (25), às 21h, na Neo Química Arena.