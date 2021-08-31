Corinthians confirma empréstimo de Léo Natel a clube do Chipre

Crédito: rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O atacante Léo Natel, que pertence ao Corinthians, viajou para o Chipre nesta terça-feira (31), onde irá fazer exames médicos e acertar com o Apoel.

A proposta foi publicada inicialmente pelo L!.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO acordo entre o clube europeu e o Timão é de empréstimo até o dia 30 de julho de 2022, com opção de compra por 2,5 milhões de euros (R$ 15,2 mi) ao fim do vínculo. O contrato do jogador com a equipe do Parque São Jorge vai até dezembro de 2024.

Será a segunda vez que Léo Natel vestirá as cores do Apoel, entre junho de 2018 e julho de 2019, o jogador passou pelo clube por empréstimo, à época vinculado ao São Paulo. Em uma temporada pelo time de Nicósia, o atacante fez 31 jogos e marcou nove gols, mas não permaneceu ao fim da cessão.