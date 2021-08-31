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futebol

Corinthians confirma empréstimo de Léo Natel a clube do Chipre

Atacante irá defender o Apoel até junho de 2022, com opção de compra ao fim da cessão...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 17:49

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 17:49
Crédito: rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O atacante Léo Natel, que pertence ao Corinthians, viajou para o Chipre nesta terça-feira (31), onde irá fazer exames médicos e acertar com o Apoel.
A proposta foi publicada inicialmente pelo L!.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO acordo entre o clube europeu e o Timão é de empréstimo até o dia 30 de julho de 2022, com opção de compra por 2,5 milhões de euros (R$ 15,2 mi) ao fim do vínculo. O contrato do jogador com a equipe do Parque São Jorge vai até dezembro de 2024.
Será a segunda vez que Léo Natel vestirá as cores do Apoel, entre junho de 2018 e julho de 2019, o jogador passou pelo clube por empréstimo, à época vinculado ao São Paulo. Em uma temporada pelo time de Nicósia, o atacante fez 31 jogos e marcou nove gols, mas não permaneceu ao fim da cessão.
Com a camisa corintiana foram 54 partidas e quatro gols, entre julho de 2020 e agosto de 2021.

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