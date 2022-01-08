Corinthians confirma empréstimo de Everaldo ao América-MG

Pertencente ao Corinthians, o atacante Everaldo jogará pelo América-MG nesta temporada. O Timão confirmou o empréstimo do atleta ao Coelho, que terá opção de compra até o fim do vínculo. O vínculo do jogador com o clube do Parque São Jorge, por sua vez, vai até junho de 2023.

Contratado pela equipe paulista em 2019, após se destacar pelo Fluminense, Everaldo, mas nunca se firmou com a camisa corintiana. No ano passado, o atleta já havia sido emprestado, na ocasião ao Sport, onde disputou 21 jogos e marcou um gol. Pelo Corinthians foram 36 partidas, com quatro tentos anotados.

Agora, pelo América-MG, Everaldo terá a oportunidade de disputar a Copa Libertadores, na segunda fase preliminar. O Coelho estreia na competição continental no dia 23 de fevereiro, contra o Guaraní, do Paraguai, na Arena Independência.

Caso avance, a equipe de Belo Horizonte jogará mais uma fase prévia, contra Universitário, do Peru, Barcelona de Guayaquil, do Equador, ou Montevideo City Torque, do Uruguai, para, aí sim, se classificando, garantir uma vaga na fase de grupos da Liberta, na qual o Timão já está garantido, por ter ficado na quinta colocação do último Campeonato Brasileiro.