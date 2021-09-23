Corinthians chega a acordo para pagar dívida de R$ 13,7 milhões com a CET em 150 parcelas

Crédito: Corinthians/Divulgação

O Corinthians segue sua rotina de acordos judiciais e chegou a mais um nesta semana. Desta vez o acerto foi de uma dívida com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) pelo serviço de operação de trânsito em dias de jogos. No acordo, o clube se comprometeu a quitar o débito de R$ 13.695.475,87 em 150 parcelas. A informação foi dada pelo Meu Timão e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Esta é a terceira vez em que as partes chegam a um acordo por essa dívida, sendo que as duas primeiras não foram cumpridas pelo Timão em 2018 e em 2019, o que ocasionou o aumento substancial do valor ao longo dos últimos anos por conta do acréscimo de juros, correções, multas e honorários.

O novo acordo prevê que o Corinthians pague os quase R$ 13,7 milhões em 150 parcelas de R$ 91.303,17. Dessa forma, se tudo for corretamente cumprido pelo clube, o último pagamento deve ser efetuado apenas em março de 2034.

Se não houver o pagamento dessas parcelas, isso culminará em multa de 0,33% por dia de atraso sobre o valor devido, sendo que o limite de 20% foi estabelecido. Em caso de a inadimplência chegar a 90 dias, será executado o vencimento antecipado das parcelas, com multa de 10% sobre o total da dívida, além de correções e honorários por conta da nova execução do acordo.