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Corinthians celebra aniversário de três anos de treino aberto histórico antes da final do Paulistão-2018

Alvinegro convocou a torcida para acompanhar a penúltima atividade antes de Dérbi pela decisão do estadual. Neo Química Arena viveu um dia histórico há exatos três anos...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 15:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 15:34
Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians
Há exatamente três anos, o Corinthians e a Neo Química Arena viviam um grande momento de suas histórias. No dia 6 de abril de 2018, a equipe alvinegra decidiu realizar um treino aberto para a Fiel Torcida em virtude da disputa da final do Campeonato Paulista, no Dérbi contra o Palmeiras.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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Na ocasião, o Timão se preparava para o jogo de volta daquela decisão, marcado para o dia 8, um domingo, fora de casa. Na partida de ida, na Casa do Povo, o Alvinegro foi superado por 1 a 0 e precisava de uma vitória para levar o jogo para os pênaltis. Assim, a equipe alvinegra abriu os portões do seu estádio para receber a torcida.
Era aquela a penúltima atividade comandada pelo técnico Fábio Carille antes do jogo de volta da final. Na noite daquela sexta-feira, o elenco alvinegro foi até a Neo Química Arena e, diferentemente do que faz em dias de jogos, desceu do ônibus ainda na Radial Leste, entrando na Casa do Povo a pé e passando pelo meio da torcida.
Mais de 37 mil pessoas conseguiram lotar as arquibancadas alvinegras naquele dia e deram o impulso que o time precisava para reverter a situação: na decisão, no Allianz Parque, o Timão venceu por 1 a 0 no tempo normal, levando a disputa para os pênaltis. E com duas defesas de Cássio, o Alvinegro levantou a sua 29ª taça do Paulistão, que ficou conhecido como o Bicampeonato da Fé.

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