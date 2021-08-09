Corinthians cede Arena para jogo da Seleção Brasileira, e partida contra o Juventude pode ter data alterada

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians cedeu a Neo Química Arena para a partida entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, no dia 5 de setembro. Com isso, o Timão deve ter uma alteração na data do seu confronto diante do Juventude, pela 19ª rodada do Brasileirão.

A informação foi publicada inicialmente pelo UOL Esporte e confirmada pelo LANCE!.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO duelo entre Corinthians e o time de Caxias do Sul estava programado para a mesma data em que foi agendado o compromisso da Seleção, e deve ser alterado para o dia seguinte, 6 de setembro, uma segunda-feira.

A Conmebol já enviou as datas das partidas das Eliminatórias e o Time do Povo aceitou a solicitação para abirgar o clássico entre Brasil e Argentina.

O jogo em que o Timão recebe a equipe gaúcha pode ser muito importante, pois encerra o período solicitado pela diretoria, em recente reunião com membros de torcidas uniformizadas, para redução de cobranças em cima do técnico Sylvinho.