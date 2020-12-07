Corinthians campeão do Brasileirão feminino, São Paulo na liderança... Veja o que bombou no fim de semana!

Crédito: Divulgação/Corinthians

Esteve desligado do esporte durante alguma parte do fim de semana? Se você perdeu algo, confira aqui o resumo do que rolou de mais quente no sábado e no domingo. O Corinthians foi campeão do Campeonato Brasileiro feminino, o São Paulo venceu mais uma e abriu vantagem na liderança do Brasileirão e muito mais. Veja os assuntos que bombaram!São Paulo vence mais uma e se isola na liderança do BrasileiroNa tarde de domingo (6), o São Paulo recebeu o Sport, no Morumbi, e ganhou por 1 a 0, com gol de Luciano, ainda no primeiro tempo. Com os três pontos, o Tricolor chegou aos 47, quatro a mais que o vice-líder Atlético-MG.

+CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO

Flamengo supera o Botafogo No sábado (5), Botafogo e Flamengo se enfrentaram, no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro. O Rubro-Negro saiu vitorioso, com gol de Éverton Ribeiro. Com a vitória, o time se aproximou do topo da tabela, chegando aos 42 pontos, na 3ª colocação do Brasileiro. Por outro lado, o Glorioso se complicou, sendo o atual 19º da competição, com apenas 20 pontos.

Santos e Palmeiras empatam em clássico movimentadoNa Vila Belmiro, Santos e Palmeiras empataram por 2 a 2, na tarde do sábado (5), pelo Campeonato Brasileiro. Diego Pituca e Marinho marcaram para o time da casa, enquanto Raphael Veiga, de pênalti, e Willian fizeram para o Porco. As duas equipes estão com 38 pontos, mas o Palmeiras (7º) tem um saldo de gols maior e uma partida a menos que o Peixe (8º).Galo empata com o Inter e perde a chance de colar no líderFechando o domingo de futebol, Atlético-MG e Internacional entraram em campo em Belo Horizonte. Hyoran e Musto (contra) balançara as redes para o Galo, no Mineirão. Yuri Alberto e João Peglow deram a igualdade para o Colorado. O time de Minas Gerais continua na 2ª posição da tabela, com 43 pontos. Já o Inter caiu para a 6ª colocação, agora com 38 pontos.

Corinthians bate Avaí e é campeão do Brasileirão Feminino Nesse domingo (6), as meninas do Corinthians receberam o time do Kindermann Avaí para o segundo jogo da final do Brasileirão Feminino 2020. Em Florianópolis, a primeira partida terminou zerada. Já em São Paulo, na Neo Química Arena, Gabi Nunes, Gabi Zanotti duas vezes e Vic Albuquerque marcaram para o time da casa. Zoio e Lelê até descontaram para o Avaí, mas não foi suficiente para tirar o título das Meninas da Fiel. Agora, o Timão é bicampeão brasileiro feminino.

Na Série B, Cruzeiro goleia Brasil de Pelotas com gol que Pelé não fezNa noite de sábado (5), o Cruzeiro aplicou uma goleada de 4 a 1 no Brasil-RS, com direito a gol do meio de campo. Ainda na primeira etapa, Arhur, Adriano e Rafael Sóbis marcaram para a Raposa e Bruno José descontou para o time gaúcho. Já na segunda etapa, nos acréscimos, o atacante Sóbis viu o goleiro Rafael Martins adiantado e bateu do meio-campo, marcando um golaço para sacramentar a vitória cruzeirense. O time comandado por Felipão alcançou os 34 pontos e agora é o 11º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro.

Tottenham e Liverpool brigam pela ponta da Premier LeagueTottenham e Liverpool, líderes da Premier League, venceram suas partidas e dão continuidade à briga pela parte de cima da tabela. No domingo, os Spurs enfrentaram o Arsenal e venceram por 2 a 0, com gols de Son e Kane. Já o atual campeão inglês recebeu o Wolves e goleou. Salah, Wijnaldum, Matip e Semedo (contra) marcaram os gols dos Reds na vitória por 4 a 0. As duas equipes conquistaram 24 pontos em 11 partidas, mas o Tottenham fica na frente pelo saldo de gols e lidera o Campeonato Inglês.

Sem Neymar, PSG volta a vencer e bate MontpellierO PSG foi até a cidade de Montpellier para derrotar o time da casa, por 3 a 1, pelo Campeonato Francês. Com o brasileiro Neymar poupado, o time de Paris entrou em campo com Di Maria e Kean na frente. Quem abriu o placar foi Dagba. Mavididi empatou para o Montpellier, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Kean colocou o PSG na frente de novo e Mbappé saiu do banco para dar números finais à partida. O time parisiense é o primeiro da Ligue 1, com 28 pontos.