Corinthians busca interessados no lateral Matheus Alexandre, que não teve chances pelo Timão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Com a chegada de João Pedro e o crescimento do volante Du Queiroz na lateral-direita do Corinthians, Matheus Alexandre não vem tendo oportunidades, o que faz com que a diretoria corintiana esteja procurando interessados em ter o atleta por empréstimo.

O jogador foi comprado pelo Timão em abril 2019, em um pacote com outros destaques da base da Ponte Preta, como o goleiro Yago, que chegou para o time sub-20 e agora atua pelo sub-23 corintiano, e o volante Xavier, que se firmou como uma das opções para o meio-campo no elenco principal.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAo se destacar pela Macaca na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018, Matheus foi promovido ao elenco profissional no mesmo ano. Na negociação com o Corinthians, firmou-se um compromisso entre todas as partes do negócio que ele permaneceria na Ponte até o fim de 2019. Posteriormente, o empréstimo com a equipe de Campinas foi prorrogado para todo o ano de 2020.

Internamente, à época, o entendimento era que as cessões a outros clubes serviriam para que o atleta ganhasse rodagem, o que não aconteceu, já que no time campineiro, o jogador foi perdendo espaço, tendo feito apenas oito jogos em 2020.

Outro fator que fez com que o início de Matheus Alexandre pelo Corinthians fosse defendendo a camisa de outros clubes, por empréstimos, era porque a diretoria corintiana entendia que o clube estava bem servido nas laterais, o que faria com que o garoto ficasse ‘escondido’ no elenco principal do Timão.

Contudo, Michel Macedo, que era o reserva imediato do titular Fagner, ídolo da Fiel Torcida, aos poucos foi perdendo espaço no Timão, e em abril deste ano foi emprestado ao Juventude. Abriu-se, portanto, uma lacuna na lateral-direita, com os zagueiros Bruno Méndez, hoje emprestado ao Internacional, e João Victor sendo utilizados no setor.

No início de 2021, Matheus Alexandre estava na Inter de Limeira, onde atuou em oito dos 16 jogos do Leão no Estadual. Um deles, em especial, foi a vitória da equipe do interior paulista sobre o Palmeiras, em pleno Allianz Parque, por 1 a 0, pela nona rodada da competição, em que o atleta foi um dos destaques da partida, que fez com que o estafe do jogador se empolgasse com a possibilidade de o lateral ganhar chances em seu retorno ao Corinthians, no segundo semestre, o que não aconteceu.

Hoje, com a chegada de João Pedro, emprestado pelo Porto, de Portugal, e com a prata da casa, Du Queiroz, tendo agradado a comissão técnica como lateral, ainda que o próprio atleta tenha o desejo de ter chances na sua posição de origem, que é volante, Matheus não tem recebido oportunidades.

Desde o seu retorno mais recente, em julho, Matheus foi relacionado em quatro oportunidades, ficando apenas no banco de reservas.