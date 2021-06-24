Corinthians bate o Sport por 2 a 1 e vence a primeira em casa pelo Brasileirão

Crédito: Reprodução/Twitter do Corinthians

O Corinthians bateu o Sport por 2 a 1, na Neo Química Arena, nesta quinta-feira (24), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro triunfo em casa do Timão, pela competição.

O Alvinegro saiu na frente no fim do primeiro tempo, com um gol contra de Iago Maidana. Jô foi às redes no início da etapa final. Próximo ao final da partida, Tréllez ainda diminuiu para o Leão da Ilha.

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O Corinthians que veio com Vitinho no meio-campo, no lugar de Roni, para dar mais qualidade de passe nas ações ofensivas, e a iniciativa deu certo logo aos dois minutos de jogo, quando o camisa 43 deu um grande passa para a velocidade de Mosquito pelo lado direito, que invadiu a área e bateu no canto do goleiro Mailson.

Porém, o VAR entrou em ação para captar um impedimento milimétrico do atacante corintiano, anulando o primeiro tento do jogo.

BOLA NA TRAVE

Novamente com Gustavo Mosquito, o Corinthians teve a sua segunda boa oportunidade no jogo, aos 27 minutos de jogo, quando recebeu na entrada da grande área, de costas para a marcação, trouxe para a perna direita e bateu no pé da trave de Maílson.

Com mais iniciativa desde o início da partida, o Timão teve muitas dificuldades de furar a retranca de um Sport bem postado defensivamente.

SUSTO DO LEÃO

Pouco ofensivo por quase todo o primeiro tempo, o Sport foi para cima do Corinthians no fim do primeiro tempo, primeiramente com uma finalização de Betinho, que parou em boa defesa de Cássio, e após cobrança de escanteio, Sabino aproveitou um toque de cabeça no primeiro pau e cabeceou para fora.

SE NÃO DEU NO COMEÇO, DEU NO FIM

Quando o primeiro tempo estava próximo do fim, o Corinthians abriu o placar. Mateus Vital fez uma ótima inversão de jogo para Mosquito, que encarou a marcação, cruzou por baixo, e antes da bola chegar em Jô, a bola pegou no zagueiro Iago Maidana que colocou contra o próprio patrimônio.

JÔ AMPLIA O MARCADOR

Logo no início do segundo tempo, o Corinthians ampliou o marcador com o atacante Jô, após cobrança de escanteio, pelo lado esquerdo, que sobrou no segundo pau para o atacante escorar de primeira e marcar o segundo gol.

Com o tento, o camisa 77 está a um gol de empatar com Romero no topo dos jogadores com mais gols marcados na Neo Química Arena.

No último fim de semana, o atacante foi punido pela diretoria por atuar com uma chuteira verde, cor do Palmeiras, maior rival corintiano, no empate em 0 a 0 do Timão contra o Bahia, em Salvador. Nesta noite, o atleta atuou com o equipamento em cor azul.

SPORT DIMINUI

Aos 37 minutos do segundo tempo, o Sport descontou, com um gol do atacante Tréllez, que defende o Leão emprestado pelo São Paulo, que aproveitou um cruzamento por baixo, pelo lado direito, e completando na pequena área. FICHA TÉCNICACORINTHIANS 2 X 0 SPORT

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)Data e hora: 24 de junho de 2021, às 19hÁrbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)Árbitro de Vídeo: Rodrigo D'Alonso Ferreira (PR)Público/renda: Portões FechadosCartões amarelos: Victor Gabriel e Marcão (Sport)Cartões vermelhos: -Gols: 1-0 Iago Maidana (contra) (46'/1T); 2-0 Jô (7'2T); 2-1 Tréllez (37'/2T)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Xavier, 38'/2T), Gabriel e Vitinho (Roni, 41'/2T); Gustavo Mosquito (Ramiro, 30'/2T), Jô (Felipe, 38'/2T) e Mateus Vital. Técnico: Sylvinho.