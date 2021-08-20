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futebol

Corinthians bate o São Paulo em clássico pelo Paulistão Feminino

Com gols de Gabi Zanotti e Tamires ainda no primeiro tempo, Timão superou o rival e está entre os líderes da competição. O Tricolor, que descontou com Giovana, está em sexto...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 21:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 21:15
Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians
Na noite desta quinta-feira, pela segunda rodada do Paulistão Feminino, o Corinthians bateu o São Paulo por 2 a 1, em clássico disputado na Fazendinha. Com gols de Gabi Zanotti e Tamires, o Timão conquistou sua segunda vitória na competição e divide a liderança com os rivais Santos e Palmeiras, já o Tricolor permanece com o sexto lugar na tabela, Giovana foi quem diminuiu o placar.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Feminino-2021 clicando aqui
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O primeiro tempo começou bem equilibrado, com poucas ações ofensivas que pudessem alterar o placar e as equipes se estudando. Até os 20 minutos, o Alvinegro havia chegado duas vezes, com chutes de Jheniffer e de Katiuscia.
Aos 29 minutos, no entanto, o ataque corintiano resolveu acordar e abriu o placar com Gabi Zanotti, que arriscou de longe e goleira são-paulina Carla acabou aceitando. Naquele momento, o Timão já vinha melhor e insistindo nessas finalizações e o segundo gol não demorou muito a acontecer.Dois minutos depois, ele veio em uma bela jogada trabalhada, em que Victoria Albuquerque deu um passe de calcanhar para Juliete, que cruzou com precisão para Tamires marcar de cabeça e ampliar a vantagem alvinegra na Fazendinha.
Na volta do intervalo, o Corinthians continuou dominando o jogo, mesmo sem levar tantas ações de perigo para a defesa do São Paulo. Até os 15 minutos a melhor chance foi em uma escapada de Gabi Portilho pela direita, mas o lance terminou sem uma finalização após cruzamento para a área adversária.
Aos 18 da segunda etapa, o Timão teve uma grande chance com Victoria Albuquerque, que bateu da entrada da área e obrigou a goleira Carla a fazer grande defesa, evitando o terceiro gol corintiano no clássico desta noite.
Dali em diante, a partida permaneceu sob o controle do Corinthians, sem grandes oportunidades para ambos os lados. No entanto, quando parecia que a partida terminaria em 2 a 0, Giovana descontou para o São Paulo aos 42 minutos da etapa final. No fim, Grazi quase marcou o terceiro do Timão.
Com o resultado, o Corinthians vai a seis pontos no Paulistão e divide a liderança do estadual com Palmeiras e Santos. Já o São Paulo fica na sexta posição com três pontos. Neste domingo, ambos os times voltam a campo, enquanto o Tricolor recebe o Internacional, o Alvinegro enfrentará o Kindermann, em casa, pela partida de volta das quartas de final do Brasileirão.

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