Corinthians bate o Santos e está na final do Campeonato Paulista sub-20

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Na tarde desta sexta-feira, o Corinthians venceu o Santos por 3 a 1 na semifinal do Campeonato Paulista sub-20 e está na decisão do estadual da categoria mais uma vez. Os Filhos do Terrão que marcaram os gols da vitória foram Vitinho, Matheus Araujo e Du Queiroz. Gabriel anotou o tento santista. O Timão aguarda o jogo entre Audax e Palmeiras para conhecer o adversário na final.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Esta será a décima segunda decisão do Corinthians no Campeonato Paulista sub-20. Até agora, o Timão venceu nove títulos (1957, 1959, 1967, 1971, 1972, 1974, 1997, 2004 e 2005), sendo vice-campeão duas vezes (2004 e 2018).

A partida começou com o Corinthians comandado as ações no meio-campo e ataque. Aos sete minutos, a primeira chegada do alvinegro da capital, quando Adson recebeu lançamento de Vitinho e tentou chute forte, quase sem ângulo, passando perto do gol santista. O mesmo Adson ainda arriscou outra finalização, mas dessa vez a bola pegou uma direção longe da meta.Já a equipe santista teve sua primeira oportunidade aos 23 minutos, em jogada individual, o atacante adversário chegou pela esquerda, cortou o zagueiro Alemão e chutou cruzado em direção ao goleiro Yago, a bola bateu na trave e saiu. Mas o time da casa continuava superior e criava as melhores chances.

A pressão era grande, e aos 26 minutos, o o Santos cometeu um pênalti em Matheus Araújo fora do lance de jogo, porém na batida, Vitinho desperdiçou a oportunidade de abrir o placar. Em seguida, o goleiro do Peixe cometeu falta fora da área em Adson, e acabou expulso, deixando o time com um a menos.

Não demorou muito e aos 37 minutos o Corinthians abriu o placar após trabalhar a bola no meio-campo e fazer a jogada pela esquerda, Adson cruzou para Matheus Araújo só deslocar a bola para o fundo do gol. Timão 1 a 0.

Mas no último lance do primeiro tempo o Santos chegou ao empate. Em falta na ponta esquerda, a bola ficou viva dentro da área após o cruzamento e Gabriel finalizou para o fundo da rede dos mandantes para igualar o placar.

O segundo tempo começou com o Corinthians disposto a fazer valer sua vantagem e logo no início aproveitou erro na reposição de jogo do goleiro do Santos, quando Vitinho conseguiu recuperar e arriscar de fora da área, colocando no canto esquerdo do arqueiro. Corinthians 2 a 1 Santos.

Depois de chances perdidas de ambos os lados, o Timão teve um contra-ataque e rodou a bola no campo do adversário, Daniel Marcos rolou para Matheus Araújo, que tocou para Adson fazer o pivô e deixar para Du Queiroz finalizar de chapa no canto esquerdo do goleiro. Corinthians 3 a 1 e com a vaga na mão.