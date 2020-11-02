Corinthians bate o Grêmio e confirma vaga na semi do Brasileirão Feminino para enfrentar o Palmeiras

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

O Corinthians bateu o Grêmio mais uma vez nas quartas de final do Brasileirão Feminino e confirmou sua vaga nas semifinais da competição, em que vai enfrentar o Palmeiras, seu maior rival. Após a vitória por 3 a 0 na primeira partida, o Alvinegro venceu novamente, nesta segunda-feira, por 2 a 1, com gols de Gabi Zanotti e Tamires. Eudimilla descontou para as gaúchas.Com vantagem no placar agregado, o Timão começou o primeiro tempo mais soltou e em dez minutos criou pelo menos três oportunidades para balançar a rede. Na primeira, Gabi Zanotti recebeu de Tamires e girou para chutar e quase marcou, Em seguida, dois chutes de longe: um com Yasmim e outro com Tamires, que desviou no meio do caminho e por pouco não enganou a goleira.

O controle do Corinthians era nítido nos primeiros minutos e continuou assim pelos momentos seguintes, buscando marcar de todas as formas e, assim, o gol parecia questão de tempo. Aos 30 minutos, Gabi Zanotti tentou emendar uma bicicleta após levantamento de Andressinha e quase marcou um golaço.Em seguida, Gabi Zanotti recebeu passe de Ingryd na entrada da área e dessa vez não perdoou, abrindo o placar para o Alvinegro e aumentando a vantagem no agregado. Não demorou muito, porém, para o Grêmio empatar em um golaço de Eudimilla, que arriscou de longe e encobriu a goleira Lelê.

A resposta corintiana veio ainda no primeiro tempo, quando Andressinha deixou Tamires na cara do gol e a lateral só teve o trabalho de tocar na saída da goleira para sair para o abraço. O 2 a 1 no placar fazia justiça ao que as duas equipes apresentaram na primeira etapa, que terminou logo após o gol.

Na pegada de administrar o placar na segunda etapa, mas sem diminuir o controle do jogo, o Corinthians voltou do vestiário com domínio da posse de bola e com mais poder de criação de jogadas, como de costume. Logo aos oito minutos, Yasmim, chapando de perna direita, teve a primeira chance para marcar e assustar a goleira adversária, mas o gol não saiu.

Aos 13, Gabi Zanotti recebeu na área e tentou a finalização, mas a arqueira do Grêmio fez a defesa. Pouco depois, o técnico Arthur Elias promoveu três alterações Grazi, Gabi Portilho e Victoria Albuquerque nos lugares de Ingryd, Adriana e Giovanna Crivelari. Uma mudança quase deu certo logo de cara, já que Portilho arriscou finalização de primeira que passou por cima do gol.