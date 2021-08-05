Corinthians bate a Portuguesa na estreia do Paulistão sub-20

O Corinthians estreou com vitória no Campeonato Paulista sub-20. Na tarde desta quarta-feira, o Timãozinho superou a Portuguesa pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Matheus Araújo, que já treinou com o profissional.
GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Primeiro tempo
Nos primeiros minutos, o Corinthians se manteve no campo de ataque e procurava espaços para concluir as jogadas diante da Portuguesa. Aos 20, Giovane chegou bem na área e finalizou. A bola tirou tinta da trave e no rebote Juan David buscou a conclusão, mas a defesa apareceu para afastar o perigo.
Aos 29, Leo Santos tocou para Giovane subir em velocidade pela esquerda e cruzar para a área buscando um de seus companheiros. Juan se aproximava do lance mas a zaga adversária se antecipou.
Antes do fim da primeira etapa, aos 43, Matheus Araújo finalizou de fora da área e o chute passou muito perto do gol adversário.Segundo tempo
O Corinthians voltou pressionando pelo gol. Aos 5, Leo Santos cruzou e do outro lado Rodrigo Daniel apareceu para finalizar por cima da meta adversária. Na sequência, novamente Leo Santos saiu cara a cara com o goleiro da Portuguesa, mas o adversário ficou com a bola.
Quando o cronômetro marcava oito minutos, o Timão chegou ao gol para a abrir o placar, quando Rodrigo Daniel acionou Matheus Araújo que mandou no fundo da rede: Corinthians 1 a 0. Na sequência, Anderson chegou tocando rasteiro para Matheus finalizar. No rebote, Juan David mandou por cima do gol.
Próximo jogo
O próximo compromisso do Timãozinho será pelo Campeonato Brasileiro sub-20, neste domingo, diante do Palmeiras. O clássico será disputado no Parque São Jorge, às 16h05, com transmissão da Band.
Pelo Paulista, o sub-20 volta a atuar no dia 11 de agosto (quarta-feira), diante do Nacional, às 15 horas, no Parque São Jorge.