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Corinthians avança em negociação pela contratação de Jemerson

Negociação com o Monaco avançou, mas Alvinegro ainda mostra cautela pela chegada do zagueiro. Se tudo der certo, jogador pode chegar no começo desta semana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 nov 2020 às 09:00

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 09:00

O Corinthians avançou nas conversas com o Monaco, da França, para contratar o zagueiro Jemerson, que está fora dos planos da equipe francesa e não atua desde janeiro. A informação foi publicada inicialmente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!.
Revelado pelo Atlético-MG, onde atuou de 2010 a 2016 e foi campeão da Libertadores , o jogador foi vendido ao futebol francês por R$ 48 milhões.
Até 2018, o jogador teve algumas convocações para a seleção brasileira, mas acabou ficando fora da disputa da Copa do Mundo da Rússia. Sem espaço no elenco do Monaco, Jemerson fez apenas um jogo no ano, em 28 de janeiro, contra o Saint-Étienne, pela Taça da Liga da Francesa.

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