Corinthians avança em negociação pela contratação de Jemerson

O Corinthians avançou nas conversas com o Monaco, da França, para contratar o zagueiro Jemerson, que está fora dos planos da equipe francesa e não atua desde janeiro. A informação foi publicada inicialmente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!.
Revelado pelo Atlético-MG, onde atuou de 2010 a 2016 e foi campeão da Libertadores , o jogador foi vendido ao futebol francês por R$ 48 milhões.
Até 2018, o jogador teve algumas convocações para a seleção brasileira, mas acabou ficando fora da disputa da Copa do Mundo da Rússia. Sem espaço no elenco do Monaco, Jemerson fez apenas um jogo no ano, em 28 de janeiro, contra o Saint-Étienne, pela Taça da Liga da Francesa.