Corinthians avança em negociação pela contratação de Jemerson

O Corinthians avançou nas conversas com o Monaco, da França, para contratar o zagueiro Jemerson, que está fora dos planos da equipe francesa e não atua desde janeiro. A informação foi publicada inicialmente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!.

Revelado pelo Atlético-MG, onde atuou de 2010 a 2016 e foi campeão da Libertadores , o jogador foi vendido ao futebol francês por R$ 48 milhões.