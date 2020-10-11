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futebol

Corinthians avança em negociação para contratar Vagner Mancini

Atual treinador do Atlético-GO é o alvo do Timão para treinar a equipe para o restante da temporada. Acordo está por detalhes para acontecer e será anunciado em breve...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2020 às 20:20

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 20:20

Crédito: Gero Rodrigues/Ofotografico/Lancepress!
O Corinthians está próximo de fechar com um novo treinador para a temporada. Trata-se de Vagner Mancini, que atualmente comanda o Atlético-GO. A negociação é considerada avançada e perto de ser concretizada. A informação foi dada primeiramente pelo UOL e confirmada pelo LANCE!.Mancini é o nome escolhido por Andrés Sanchez e pela sua diretoria para assumir a equipe, pelo menos, até o fim do Brasileirão. O técnico se encaixa no perfil experiente e vem fazendo um bom trabalho à frente do clube goiano.
Com pressa para fechar o novo nome, segundo apurou a reportagem, o anúncio da contratação deve acontecer em breve e Mancini já dirigirá o time na próxima quarta-feira, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.
Neste domingo, diante do Ceará, Dyego Coelho deverá fazer seu último jogo como interino do Corinthians. Enquanto Mancini se despediu do Atlético-GO com vitória de virada sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 1.
O Timão se aproxima de encerrar uma busca de quase um mês por uma definição sobre o comando técnico da equipe. Desde que Tiago Nunes foi demitido, em 11 de setembro, não houve consenso para manter Coelho ou contratar um novo nome. Além disso, o mercado estava difícil de ser explorado.

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