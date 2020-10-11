Corinthians avança em negociação para contratar Vagner Mancini

Crédito: Gero Rodrigues/Ofotografico/Lancepress!

O Corinthians está próximo de fechar com um novo treinador para a temporada. Trata-se de Vagner Mancini, que atualmente comanda o Atlético-GO. A negociação é considerada avançada e perto de ser concretizada. A informação foi dada primeiramente pelo UOL e confirmada pelo LANCE!.Mancini é o nome escolhido por Andrés Sanchez e pela sua diretoria para assumir a equipe, pelo menos, até o fim do Brasileirão. O técnico se encaixa no perfil experiente e vem fazendo um bom trabalho à frente do clube goiano.

Com pressa para fechar o novo nome, segundo apurou a reportagem, o anúncio da contratação deve acontecer em breve e Mancini já dirigirá o time na próxima quarta-feira, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

Neste domingo, diante do Ceará, Dyego Coelho deverá fazer seu último jogo como interino do Corinthians. Enquanto Mancini se despediu do Atlético-GO com vitória de virada sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 1.