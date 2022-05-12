Corinthians atualiza situação médica do goleiro Cássio, substituído no 1º tempo contra a Portuguesa-RJ

Vítor Pereira pode ter mais um importante jogador entregue ao departamento médico. Isso porque Cássio saiu no primeiro tempo da vitória do Corinthians por 2 a 0 contra a Portuguesa-RJ, pela terceira fase da Copa do Brasil, com um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda.> GALERIA - Giuliano comanda vitória do Timão na Copa do Brasil; veja notas

Aos 35 minutos da etapa inicial, o camisa 12 sentiu dores na coxa esquerda e pediu atendimento médico. O goleiro tentou seguir na partida, mas minutos depois pediu para ser preservado, e Ivan atuou o restante do jogo.

Contra a lusa carioca, o treinador português teve sete desfalques por lesão.

Cássio será reavaliado pelo departamento médico do Timão na tarde desta quinta-feira, quando o elenco se reapresenta no CT Joaquim Grava e inicia a preparação para o confronto da sexta rodada do Brasileirão, contra o Internacional, no sábado (14), às 19h.

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Três dias depois, o Timão vai até Buenos Aires, onde encara o Boca Juniors na Bombonera, às 21h30 ( Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.