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Corinthians atualiza situação médica do goleiro Cássio, substituído no 1º tempo contra a Portuguesa-RJ

Goleiro sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda na vitória do Timão sobre a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 00:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 00:15
Vítor Pereira pode ter mais um importante jogador entregue ao departamento médico. Isso porque Cássio saiu no primeiro tempo da vitória do Corinthians por 2 a 0 contra a Portuguesa-RJ, pela terceira fase da Copa do Brasil, com um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda.> GALERIA - Giuliano comanda vitória do Timão na Copa do Brasil; veja notas
Aos 35 minutos da etapa inicial, o camisa 12 sentiu dores na coxa esquerda e pediu atendimento médico. O goleiro tentou seguir na partida, mas minutos depois pediu para ser preservado, e Ivan atuou o restante do jogo.
Contra a lusa carioca, o treinador português teve sete desfalques por lesão.
Cássio será reavaliado pelo departamento médico do Timão na tarde desta quinta-feira, quando o elenco se reapresenta no CT Joaquim Grava e inicia a preparação para o confronto da sexta rodada do Brasileirão, contra o Internacional, no sábado (14), às 19h.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Brasileirão
Três dias depois, o Timão vai até Buenos Aires, onde encara o Boca Juniors na Bombonera, às 21h30 ( Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.
Crédito: OcapitãodoTimãofoiimportantenavitóriacontraoCali(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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